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GTB Başkanları 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

GTB Başkanları 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin özgürlüğü uğruna canlarını feda eden Çanakkale şehitlerini, minnet, saygı ve rahmetle anan GTB Başkanları, "18 Mart 1915, tarihin akışını değiştiren, bir milletin dirilişini simgeleyen ve dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten büyük bir zaferin adıdır. Bugün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, o büyük ruhu bir kez daha yüreklerimizde hissediyor, aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Çanakkale, yalnızca bir savaş değil, bir milletin varoluş mücadelesidir. Toprağı vatan yapan, uğruna can veren, kan döken yiğitlerin destanıdır. O gün, yokluklar içinde bile imkansızı başaran, inancıyla, azmiyle ve vatan sevgisiyle dünyaya meydan okuyan bir neslin hikayesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' sözleri, Çanakkale ruhunun ve vatan sevgisinin en yüce ifadesi olarak tarihe geçmiştir. Bu sözler, yalnızca bir emir değil, vatan uğruna her şeyi feda etme kararlılığının, millet olma bilincinin ve bağımsızlık aşkının simgesidir. Atatürk'ün önderliğinde, tüm zorluklara rağmen kazanılan bu zafer, yalnızca Türk milleti için değil, tüm mazlum milletler için bir umut ışığı olmuştur. Çanakkale'de, her biri bir destan olan binlerce hikaye yazıldı. Anaların gözyaşları, yiğitlerin son nefesleri, vatan sevgisiyle dolu yürekler, o toprakları kutsal bir emanete dönüştürdü. Bugün, o topraklarda gezerken, her bir karışında şehit kanının izini görür, her bir taşında bir kahramanlık hikayesi duyarsınız. 110 yıl sonra, bu büyük zaferin anlamını bir kez daha idrak ediyoruz. Çanakkale, yalnızca geçmişte kalan bir destan değil, bugünümüzü ve yarınımızı şekillendiren bir ruhtur. Bu ruh, millet olma bilincimizi, birlik ve beraberliğimizi, vatan sevgimizi her daim canlı tutacaktır. Bizlere düşen en büyük görev, şehitlerimizin emanet ettiği bu kutsal vatan topraklarını korumak, gelecek nesillere onurla taşımak ve Çanakkale ruhunu hiçbir zaman unutmamaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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