Görme engelli bireylerden kamu duyurularında erişilebilirlik çağrısı

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, kamu kurumlarının sosyal medya ve dijital mecralarda yayımladığı duyuruların görme engelli bireyler için erişilebilir şekilde hazırlanması çağrısında bulunarak, "Bizim talebimiz ayrıcalık değil, eşitliktir" dedi.

Kamu kurumları tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan duyuru, afiş ve bilgilendirmelerin yalnızca görsel olarak paylaşılması, görme engelli bireylerin kamusal bilgiye eşit ve bağımsız şekilde ulaşmasının önünde engel oluşturuyor. Özellikle sosyal medya platformlarında etkinlik, başvuru, hizmet, tarih ve saat gibi önemli bilgilerin sadece afiş üzerinde yer alması, ekran okuyucu kullanan görme engelli vatandaşların söz konusu bilgilere erişimini önemli ölçüde sınırlandırıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, kamu kurumlarının dijital iletişim kanallarında erişilebilirlik konusunda daha hassas davranması gerektiğini söyledi. Görsel içeriklerde yer alan önemli bilgilerin ayrıca metin olarak paylaşılmasının büyük önem taşıdığını belirten Özen, erişilebilirliğin bir ayrıcalık değil, eşit yurttaşlığın gereği olduğunu vurguladı.

Özen; "Bizim talebimiz ayrıcalık değil, eşitliktir. Bir duyuru kamuoyuyla paylaşılıyorsa o bilgiye görme engelli bir vatandaş da başkasının yardımına ihtiyaç duymadan, aynı anda ve bağımsız biçimde ulaşabilmelidir. Erişilebilirlik sonradan düşünülecek bir ayrıntı değil, kamusal iletişimin temel standartlarından biri olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme'de erişilebilirlik ile bilgi ve iletişime erişimin engelli bireylerin temel hakları arasında güvence altına alındığına dikkat çeken Özen, kamuoyuna yönelik bilgilerin erişilebilir biçimde sunulmasının bir iyi niyet uygulaması olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi olarak kamu kurumları, yerel yönetimler ve kamu hizmeti sunan tüm kuruluşlara çağrıda bulunan Özen, görsel duyurularda yer alan önemli bilgilerin açıklayıcı ve erişilebilir metinlerle birlikte paylaşılmasını istedi. Dijital erişilebilirliğin kurumsal iletişimin vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi gerektiğini belirten Özen, çağrısını "Bilgi herkes içinse, erişilebilir de olmak zorundadır" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı