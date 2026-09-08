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Çalıştığı şirketten 122 milyon lira çalan muhasebe müdürü yakalandı; 19 gözaltı

Çalıştığı şirketten 122 milyon lira çalan muhasebe müdürü yakalandı; 19 gözaltı
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Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL’da muhasebe müdürü olarak çalıştığı iş yerine ait toplamda 122 milyon lirayı kendine ve başkalarına ait hesaplara aktararak çaldığı iddia edilen M.A.(36) yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL'da muhasebe müdürü olarak çalıştığı iş yerine ait toplamda 122 milyon lirayı kendine ve başkalarına ait hesaplara aktararak çaldığı iddia edilen M.A.(36) yakalandı. Şüpheliye hırsızlıklar sırasında yardım eden ve banka hesaplarını kullanan 18 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ve 12 lüks otomobile de el konduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan M.A.'nın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesaplarına daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı belirlendi. Şirketin hesaplarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin toplam 122 milyon lirayı çaldığını belirledi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli M.A. ve suç ortaklarını yakalamak için İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda M.A.'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. M.A.'nın dışında gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarını kullandıran ve aynı şirkette çalışarak ona yardım eden kişiler olduğu belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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