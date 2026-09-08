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Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi Haber Videosunu İzle
Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi
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Prof. Dr. Ersan Şen ile CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin arasında CHP'deki butlan tartışmaları ele alınırken tansiyon yükseldi. Tekin'in kurultay sürecine ilişkin itirazlarına Şen sert sözlerle karşılık verirken, ikili seslerini yükseltti. Gürsel Tekin bir ara ayağa kalkarak Şen'e çeşitli fotoğraflar gösterdi.

Canlı yayında CHP'de yaşanan butlan süreci masaya yatırılırken Ersan Şen ile Gürsel Tekin arasında sert bir tartışma çıktı. Karşılıklı sözlerin ardından sesler yükselirken Gürkan Hacır da tartışmaya dahil oldu.

TEKİN: BU ADAM KİM HOCAM?

Tartışma Gürsel Tekin'in CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmeleri sırasında başladı. Tekin, meselenin delegelerden ibaret olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı: "Bizim sorunumuz delege falan değil hocam. Yaşadığımız sıkıntı, biraz önce bahsetmiş olduğum 76 tane itirafçı ve müteahhit. Kim bu adam? Bunun ne işi var CHP'de? CHP'nin kurultayında..."

Şen'in "Ben tanırım onu." sözlerinin ardından Tekin tepkisini sürdürdü: "Yakın gösterin. Ne işi var bu adamın Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerine para yoluyla, banka yoluyla para gönderip..." Araya giren Şen'e karşı Tekin bu kez, "Bu adam kim hocam? Kaç kuruşluk adam? Kaç kuruşluk? Bu kim?" ifadelerini kullandı. İkili arasında yaşanan tartışma TGRT'deki programa damga vurdu. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

tekinin mal varlığını görünce dondum kaldım pek halkçı ve sosyalist imiş meğer

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