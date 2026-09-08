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Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK'yi Kelechi Iheanacho'nun 90+2. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlıları son dakikalarda zafere taşıyan Nijeryalı yıldız, ligde çıktığı 6 maçta 10 gole doğrudan katkı sağlarken Bursaspor 15 puana yükselerek Süper Lig yolundaki iddiasını güçlendirdi.

  • Trendyol 1. Lig 6. haftasında Bursaspor, Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti.
  • Bursaspor'un Celtic'ten transfer ettiği Kelechi Iheanacho, 27. ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getirdi.
  • Iheanacho, çıktığı 6 maçta 10 gole doğrudan katkı sağladı; Bursaspor puanını 15'e yükselterek lider Batman Petrolspor'u takip etti.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Bursaspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.

IHEANACHO SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manisa FK, 20. dakikada Sylla'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bursaspor'un cevabı ise yalnızca 7 dakika sonra geldi. Yeşil-beyazlıların sezon başında Celtic'ten kadrosuna kattığı Kelechi Iheanacho, 27. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

90+2'DE BURSASPOR'U YIKILMAZ HALE GETİRDİ

Mücadelenin uzun süre 1-1 devam etmesinin ardından bir kez daha Iheanacho sahne aldı. Nijeryalı golcü, 90+2. dakikada attığı golle Bursaspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.

6 MAÇTA 10 GOLE DİREKT KATKI

Iheanacho, Bursaspor formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Nijeryalı yıldız, Trendyol 1. Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 10 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Bursaspor Kulübü de yıldız futbolcusunun performansının ardından, “Çok rahat, çok profesyonel.” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

ADIM ADIM DEĞİL, KOŞARAK SÜPER LİG'E

Manisa deplasmanından kritik 3 puanla dönen Bursaspor, puanını 15'e yükselterek lider Batman Petrolspor'u takibini sürdürdü. Manisa FK ise 8 puanda kaldı. Sezona yaptığı güçlü başlangıç ve Iheanacho'nun müthiş performansıyla yeşil-beyazlılar, Süper Lig'e dönüş yolunda şimdiden iddiasını ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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