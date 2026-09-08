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Avrasya Tüneli'nde rekor kırıldı! Bir günde 94 bin 489 araç geçti

Avrasya Tüneli'nde rekor kırıldı! Bir günde 94 bin 489 araç geçti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun 94 bin 489 araç ile yenilendiğini açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini açıkladı. 4 Eylül Cuma günü tünelden 94 bin 489 araç geçerek 2024 yılında kaydedilen önceki rekoru geride bıraktı.

GÜNLÜK ARAÇ GEÇİŞİNDE YENİ REKOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'ne ilişkin güncel araç geçiş verilerini paylaştı.

Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi" dedi.

ÖNCEKİ REKOR 30 ARAÇLA AŞILDI

Avrasya Tüneli'ndeki bir önceki günlük geçiş rekoru 13 Haziran 2024 tarihinde 94 bin 459 araçla kaydedilmişti.

Yeni verilerle birlikte önceki rekor 30 araç farkla geride bırakıldı.

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Avrasya Tüneli'nin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birbirine bağladığını belirten Uraloğlu, tünelin 5 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade etti.

Kazlıçeşme-Göztepe hattında bulunan Avrasya Tüneli, yaklaşım yollarıyla birlikte toplam 14,6 kilometrelik güzergahta hizmet veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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