"Görgü ve Bilgi Arasında: Teoman Duralı'yı Anlamak" Paneli BEUN'da yoğun ilgi gördü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) "Görgü ve Bilgi Arasında: Teoman Duralı'yı Anlamak" başlıklı panel, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Zonguldak Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Paça, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve MHP Zonguldak İl Başkanı Çağatay İpekçi, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Fahri Doktora sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı'nın 78. doğum yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen panele ev sahipliği yapmanın kıvancı içinde olduklarını belirtti. Teoman Duralı'nın bilim dünyasında önem arz eden çalışmalarıyla önemli bir bilim insanı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreninde yaptığı konuşmada hocamızla ilgili şu ifadeleri oldukça kıymetlidir: 'Bizim medeniyetimizde alimin ölümü alemin ölümü gibidir gerçeği var. Hocamız yerli ve milli duruşuyla ilim, irfan, hikmet ile harmanladığı üslubuyla ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasında yer alıyordu.' Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere hocamız, yetiştirdiği öğrencilerinin sevgisini, devletinin takdirini kazanmış topluma rehber olan bir Türk münevveridir. Bir Türk aydını olan hocamız, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde felsefe bölümlerinin kurulmasına önderlik etmiş, Türk düşünce hayatında etkili olan pek çok bilim ve fikir adamı yetiştirmiş, uluslararası anlamda felsefe sahasında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiştir" dedi.

Duralı'nın felsefe alanının en önemli aydınlarından biri olmasının yanında şiirlerinde ve sözlerinde, doğduğu şehir Zonguldak'a aşık olduğunu her fırsatta dile getirdiğini vurgulayan Rektör Özölçer, "Hocamızın Zonguldak aşkına binaen aziz hatırasını yaşatmak için Üniversitemizde Teoman Duralı Bilim ve Felsefe Uygulama Araştırma Merkezini açacağımızın müjdesini ilk defa burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hayatı öğrenme aşkıyla geçen, bilim, fikir ve irfan dünyamızda mümtaz bir yere sahip olan, Teoman Duralı hocamızı doğumunun 78. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyor, değerli misafirlerimize, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve bugün bizlerle bir arada olan bütün kıymetli konuklarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Rektör Özölçer'in konuşmasının ardından 2017 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Prof. Dr. Teoman Duralı'ya fahri doktora payesinin takdim edildiği törenden kesitler izletildi. Teoman Duralı'nın bu törende gerçekleştirdiği konuşmasından kesitler gösterildikten sonra moderatörlüğünü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun yaptığı panele geçilerek konuşmacılar Teoman Duralı'ının hayatını, felsefe dünyasındaki düşüncelerini ve çalışmalarını dile getirdi.

Panelde ilk sözü alan Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı konuşmasının başında babası Teoman Duralı'nın Zonguldak'a olan sevgisini onun kendi sözlerinden aktararak, Zonguldak'ın ve özellikle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Teoman Duralı'ya gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Deniz Duralı bununla birlikte BEUN'da açılacak Felsefe Bölümünün, alanında en iyi yerlerden biri olmasını ümit ettiğini ifade ederek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Duralı'nın konuşmasının ardından bir diğer konuşmacı olan Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Teoman Duralı'nın Endonezya, Tayland ve Singapur ülkelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptığını ve bu görev yaptığı zamanlarda kendisiyle birlikte gerçekleştirdikleri araştırmaların önemine değindi. Prof. Dr. Açıkgenç bununla birlikte Teoman Duralı'nın derin analizleri, keskin eleştirileri ve bilgi birikimi ile oldukça aydın bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek medeniyet araştırmaları üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında bahsetti. Son olarak Duralı'nın bir ülkenin medeniyetinin gelişmesinin sadece teknolojik alanda değil ahlaki ve düşünsel olgunlaşmayla da bağlı olduğunu vurgulayarak, Duralı'nın düşünce yapısının ve çalışmaların doğru bir şekilde özümsenip gelecekte başta felsefe olmak üzere birçok alanda yapılacak araştırmalarda özgün bakış açıların ortaya çıkmasına vesile olmasını temenni etti.

Prof. Dr. Açıkgenç'in konuşmasının ardından söz alan diğer panelist Prof. Dr. Durmuş Günay, 'Teoman Duralı'nın Felsefe ve Bilim Görüşünün Etrafında' adıyla hazırladığını ifade ettiği bir konuşma yaptı. Duralı'nın felsefe alanında yaptığı özgün çalışmaların yanı sıra yetiştirdiği doktora öğrencilerinin alanlarında hepsinin birbirinden farklı perspektiften bakmasıyla bu bakışın tektipleşme kavramına karşı çıktığının göstergesi olduğunu ifade etti. Duralı'nın felsefe alanında araştırma ve üretme aşkıyla gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ile Felsefe Bilim Akademisinin kurulması için gösterdiği çabaların da kayda değer olduğunu ifade eden Günay, etkinliğin düzenlenmesinde başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Panelin son konuşmacısı Prof. Dr. Kenan Gürsoy ise Prof. Dr. Teoman Duralı'nın felsefe dünyasında eleştirel ve farklı düşünce dünyasını benimseyerek alana bakabilen kişilerin bilimin gelişmesinde önem arz ettiğini belirtti. Ayrıca Teoman Duralı'nın "hem aynı hem başka" olduğunu söyleyerek farklı düşüncelerde olan insanlara da değer verdiğini ve bu yönüyle nevi şahsına münhasır bir kişiliğe sahip olduğunun altını çizdi.

Panelistlerin konuşmalarının ardından oturum başkanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun "Görgü ve Bilgi Arasında: Teoman Duralı'yı Anlamak" konulu panelin genel bir değerlendirmesini yaptıktan sonra panel son buldu. Panelin ardından panelistlere teşekkür belgesi takdim edilerek toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi. - ZONGULDAK