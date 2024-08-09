Şırnak'ta Kalp Krizi Geçiren Jandarma Astsubay Şehit Oldu

Şırnak'ta üs bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27) memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), Şırnak'ta yürüttüğü görevi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

Yanında bulunan silah arkadaşları tarafından hemen müdahale edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Kalaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede şehit oldu.

İşlemlerinin ardından Kalaz'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı memleketi Karabük'e getirildi.

Şehit için Safranbolu Merkez Camiinde tören düzenlendi. Törene Kalaz'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende baba İbrahim, anne Bahriye Kalaz ile yakınları ayakta durmakta güçlük yaşarken Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Safranbolu Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK