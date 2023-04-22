Gönüllü havacılardan miniklere 23 Nisan hediyesi

Eskişehir'de gönüllülerden oluşan bir yardımlaşma derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ay yıldız baskılı tişörtler dağıttı.

Eskişehir'de gönüllülerden oluşan bir yardımlaşma derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ay yıldız baskılı tişörtler dağıttı.

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, kurulduğu 2017 yılından bu yana Eskişehir ve çeşitli illerdeki ihtiyaç sahibi ailelerle iletişime geçerek onlara yardım ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra da sorumluluk alarak bölgeye yardım götüren dernek üyeleri, Eskişehir'e gelmek zorunda kalan vatandaşlara da desteklerini sürdürüyor. Dernek üyeleri, yaptığı çeşitli yardımların yanı sıra 4 yıldır gelenek haline getirdiği 23 Nisan'da çocuklara Türk bayrağı baskılı tişörtler dağıtmayı da ihmal etmedi. Türk milleti için anlamı büyük olan bayramda çocukların heyecanına ortak olan yardımseverler, çocuklar tarafından sevgiyle karşılandı.

"23 Nisan coşkusunu ihtiyaç sahibi çocuklarla beraber yaşadık"

Dernek Başkanı Önder Kaya, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan coşkusunu ihtiyaç sahibi çocuklarla beraber yaşadıklarını söyledi. Ay yıldızlı bayrak baskılı tişörtler dağıtarak çocukların bayramına ortak olduklarını dile getiren Kaya, "Her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan coşkusunu ay yıldız bayrağımız baskılı tişörtleri sistemimizde ki çocuklara dağıtarak yaşadık ve yaşattık. Büyük bir deprem felaketi yaşadık ve Havacılar Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak deprem bölgelerine gidip, yardımlarımızı ulaştırdık. Ardından şehrimize gelip derneğimize başvuru yapan nice depremzede ailenin sorunlarıyla ilgilenerek gönülden gönüle yardım hareketimizin gerekliliği olarak onlara da kucak açtık dertlerini dinledik. Ailelerin eşya eksiklerini tamamladık, erzak yardımları yaptık ve bazı ailelerin çocuklarına bayramlık aldık. Bayramlık kampanyamız çerçevesinde bu yıl 50'yi aşkın çocuğun sevinmesine vesile olduk. Geçen ay deprem bölgelerinde ve şehrimizde bin aileye yardım ulaştırmıştık. Deprem felaketinin yaraları henüz tam olarak sarılmış değil, bu sebeple biraz buruk geçirdiğimiz Ramazan Bayramımızı tebrik ediyor, çocukların gözlerinde heyecanı ve coşkuyu gördüğümüz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR