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Porsuk Çayı'nda Romantik Evlilik Teklifi

Porsuk Çayı'nda Romantik Evlilik Teklifi
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Eskişehir'in simgesi Adalar bölgesindeki Porsuk Çayı'nda romantik anlar yaşandı. Umut Usşen, kız arkadaşı İlayda Türk'e gondol turu sırasında sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Köprüde açılan 'Benimle Evlenir Misin?' pankartı ve meşaleler eşliğinde yapılan teklife İlayda 'Evet' yanıtı verdi. Çevredeki vatandaşlar alkış ve tezahüratlarla çifte destek oldu.

Eskişehir'in simgesi haline gelen Adalar bölgesindeki Porsuk Çayında romantik anlar yaşandı. Umut Usşen isimli genç, kız arkadaşı İlayda Türk'e gondol turu sırasında sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Umut ve İlayda, Porsuk Çayı üzerinde gondol turuna çıktı. Gondol, Adalar bölgesindeki köprünün altına geldiği sırada üst köprüde duran arkadaş grubu tarafından "Benimle Evlenir Misin?" yazılı dev pankart açıldı. Pankartın açılmasıyla birlikte meşaleler yakılırken, çevredeki vatandaşlar da tezahürat ve alkışlarla çifte destek verdi. Umut Usşen, gondol üzerinde ayağa kalkarak yüzükle birlikte kız arkadaşı İlayda'ya evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen İlayda teklife "Evet" yanıtını verdi. Çiftin gondol üzerindeki o anları kameralara yansırken, köprüde ve kıyıda olan vatandaşlar da alkışlarla çifte destek oldular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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