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Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi Haber Videosunu İzle
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
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Alkollü olduğu belirtilen Rus bir müşterinin kuryeden istediği sıra dışı hizmet dikkat çekti. Müşteri, kapısına gelen kuryeden köpeğini yürüyüşe çıkarmasını istedi. Talebi geri çevirmeyen kurye köpeği gezdirirken, yaptığı jestin karşılığında 100 dolar bahşiş aldı.

  • Alkollü olduğu belirtilen Rus bir müşteri, kendisine hizmet veren kuryeden köpeğini yürüyüşe çıkarmasını talep etti.
  • Kurye, görevi kapsamında olmayan bu talebi kabul ederek köpeği gezdirdi.
  • Kurye, köpeği gezdirmesi karşılığında müşteriden 100 dolar bahşiş aldı.

Rus müşteriden gelen sıra dışı talep, kuryenin kazandığı bahşişle dikkat çeken bir olaya dönüştü. Alkollü olduğu belirtilen müşteri, kendisine hizmet veren kuryeden alışılmışın dışında bir istekte bulunarak köpeğini yürüyüşe çıkarmasını talep etti.

Kuryenin görevi kapsamında olmayan bu talebi kabul etmesi ise kendisine hiç beklemediği bir kazanç sağladı.

KURYEDEN KÖPEĞİNİ GEZDİRMESİNİ İSTEDİ

Alkollü olduğu belirtilen Rus müşteri, kuryeye köpeğini dışarı çıkarıp yürüyüş yaptırması yönünde teklifte bulundu.

Müşterinin sıra dışı isteğini geri çevirmeyen kurye de köpeğin tasmasını alarak yürüyüşe çıktı. Böylece sıradan başlayan kurye-müşteri karşılaşması farklı bir hizmete dönüştü.

SIRA DIŞI İSTEĞİN KARŞILIĞI 100 DOLAR OLDU

Kuryenin müşterinin talebini yerine getirmesinin ardından sıra bu jestin karşılığına geldi. Rus müşteri, köpeğini gezdiren kuryeye tam 100 dolar bahşiş verdi.

Kuryenin yalnızca müşterinin talebini geri çevirmeyerek gerçekleştirdiği kısa bir yürüyüş karşılığında aldığı bahşiş, olayın en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Kaynak: Haberler.com
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