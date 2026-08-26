Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından daha kapsamlı incelemeler yapılmasını istediği öne sürüldü.

ROMA EK TEST İSTEDİ

İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre Roma, Oosterwolde'nin sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun fiziksel durumunu daha ayrıntılı değerlendirme kararı aldı.

Hollandalı savunmacının bu nedenle bazı ek testlerden geçirileceği belirtildi. Transferle ilgili nihai kararın kontrollerin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.

KAS DAYANIKLILIĞI İNCELENECEK

Haberde Roma'nın üzerinde durduğu konunun Oosterwolde'nin kas dayanıklılığı olduğu ifade edildi. İtalyan ekibinin, futbolcunun son sakatlığının ardından yeniden sakatlanma riskini ayrıntılı şekilde değerlendirmek istediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin de İtalya'daki süreci yakından takip ettiği belirtildi.

STURM GRAZ MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Oosterwolde, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı ilk karşılaşmada sakatlanmıştı. Mücadelenin 30. dakikasında oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcu, sahayı sedyeyle terk etmişti.