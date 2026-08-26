Haberler

Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi

Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi Haber Videosunu İzle
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'den Roma'ya transferi gündemde olan Jayden Oosterwolde'nin sağlık kontrollerinin ardından İtalyan ekibinin ek test talep ettiği iddia edildi. Roma'nın özellikle Hollandalı savunmacının kas dayanıklılığını incelemek istediği, Fenerbahçe'nin de süreci yakından takip ettiği belirtildi.

  • Roma, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin sağlık kontrollerinin ardından oyuncu için daha kapsamlı ek testler istedi.
  • Roma'nın ek testlerde odaklandığı konu, Oosterwolde'nin kas dayanıklılığı ve yeniden sakatlanma riskinin değerlendirilmesi.
  • Oosterwolde, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı ilk maçta sakatlanmıştı.

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından daha kapsamlı incelemeler yapılmasını istediği öne sürüldü.

ROMA EK TEST İSTEDİ

İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre Roma, Oosterwolde'nin sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun fiziksel durumunu daha ayrıntılı değerlendirme kararı aldı.

Hollandalı savunmacının bu nedenle bazı ek testlerden geçirileceği belirtildi. Transferle ilgili nihai kararın kontrollerin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.

KAS DAYANIKLILIĞI İNCELENECEK

Haberde Roma'nın üzerinde durduğu konunun Oosterwolde'nin kas dayanıklılığı olduğu ifade edildi. İtalyan ekibinin, futbolcunun son sakatlığının ardından yeniden sakatlanma riskini ayrıntılı şekilde değerlendirmek istediği aktarıldı.  Fenerbahçe'nin de İtalya'daki süreci yakından takip ettiği belirtildi.

STURM GRAZ MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Oosterwolde, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı ilk karşılaşmada sakatlanmıştı. Mücadelenin 30. dakikasında oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcu, sahayı sedyeyle terk etmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS'de Türkiye birincisi olan 3 öğrenciye Togg hediye edildi

Okul gibi okul! Şampiyonlara Togg hediye etti
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı: Asırları aşan ruh
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Ekonomide yüzleri güldüren gelişme! Türkiye’nin risk primi geriliyor

Türkiye için kritik veri geldi! Son 6 ayın en düşük seviyesinde
Diyarbakır'da gıda skandalı! Tonlarca böceklenmiş unu vatandaşa yedireceklerdi

Yakalanmasalar bunu vatandaşa yedireceklerdi! Tonlarca ele geçirildi
Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi