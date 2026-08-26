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Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
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Konyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed'in transferinde sona yaklaştı. Nantes'ın 2023'te 6 milyon euro ödediği Mısırlı santrforun yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeliyle yeşil-beyazlılara transfer olması bekleniyor.

  • Konyaspor, Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Muhammed'i transfer etmek için Nantes ile yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yaklaştı.
  • Mustafa Muhammed, Nantes formasıyla 136 maçta 29 gol ve 8 asist kaydetti.
  • Nantes, Mustafa Muhammed'i 2023'te 6 milyon euroya satın almıştı; oyuncu sezon öncesi devamsızlık nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Konyaspor, hücum hattını Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Muhammed ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Yeşil-beyazlıların, Nantes forması giyen 28 yaşındaki Mısırlı santrforun transferinde önemli mesafe katettiği öne sürüldü.

KONYASPOR ANLAŞMAYA YAKLAŞTI

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Konyaspor ile Nantes arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı. Transferin yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

NANTES 6 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Mustafa Muhammed, 2022 yılında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanmıştı. Fransız temsilcisi, Haziran 2023'te 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı futbolcunun bonservisini almıştı. Konyaspor'a transferin 1 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Nantes, oyuncuyu ödediği bedelin yaklaşık altıda birine göndermiş olacak.

NANTES'TA 29 GOL ATTI

Mustafa Muhammed, Nantes formasıyla çıktığı toplam 136 karşılaşmada 29 gol atarken 8 de asist yaptı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Nantes ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Mısırlı golcü, sezon öncesi hazırlıklarında yaşanan devamsızlık sorunuyla gündeme gelmişti. Takımın sezon başı antrenmanlarına katılmayan Mustafa Muhammed'e para cezası verildiği, daha sonra Nantes'a dönmesine rağmen profesyonel takımdan ayrı çalıştırılarak rezerv takıma gönderildiği belirtilmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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