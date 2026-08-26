Haberler

Rusya'da gaz-kimya tesisi yangını: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Rusya'da gaz-kimya tesisi yangını: Ölü sayısı 7'ye yükseldi Haber Videosunu İzle
Rusya'da gaz-kimya tesisi yangını: Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya’nın uzak doğusundaki Amur bölgesinde inşaatı süren gaz-kimya kompleksinde dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken, 9 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

  • Rusya'nın Amur bölgesindeki gaz-kimya kompleksi yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi, 9 kişi kayıp ve yaralı sayısı 152 oldu.
  • Yangında ölenlerin 6'sı Çin vatandaşı.
  • Kompleks, Rus Sibur ile Çinli Sinopec'in ortak projesi olup henüz üretime başlamadı ve yılda 2,3 milyon ton polietilen ile 400 bin ton polipropilen üretmesi bekleniyor.

Rusya'nın uzak doğusundaki Amur bölgesinde inşaatı süren gaz-kimya kompleksinde dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 9 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Rusya'nın uzak doğusundaki Amur bölgesinde dün çıkan yangında bilanço arttı. İnşaatı süren gaz-kimya kompleksinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yetkililer, ölenlerin 6'sının Çin vatandaşı olduğunu açıkladı. Yaralı sayısının 152'ye ulaştığı yangında, 9 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Yaralıların Rusya genelindeki hastanelere nakledilmesi için bölgeye yardım uçağı gönderildiği öğrenildi.

YANGININ NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, olayın sanayi güvenliği yönetmeliklerinin muhtemel bir ihlali kapsamında soruşturulduğu ve yangının nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Rus şirketi Sibur ile Çinli petrol ve doğal gaz şirketi Sinopec'in ortak projesi olan kompleksin, plastik üretiminde kullanılan polietilen ve polipropilenin üretileceği dünyanın en büyük tesislerinden biri olduğu belirtildi. Kompleksin henüz üretime başlamadığı aktarıldı. Amur Gaz-Kimya Kompleksi'nin yılda 2,3 milyon ton polietilen ve 400 bin ton polipropilen üretmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YKS'de Türkiye birincisi olan 3 öğrenciye Togg hediye edildi

Okul gibi okul! Şampiyonlara Togg hediye etti
Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti

Ünlü modelin unutamayacağı an
Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı

Polis şüphelenip gözaltına aldı! Bakın midelerinden ne çıktı
Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez bakın ne yaptı
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı: Asırları aşan ruh