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Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı

Melisa Döngel Karadeniz’den kopamıyor! Bu kez çay topladı
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Ünlü oyuncu Melisa Döngel, Rize tatilinden renkli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Döngel’in çay bahçesindeki görüntüleri dikkat çekti.

Yoğun çalışma temposuna kısa bir mola veren Melisa Döngel, tatil için Rize’yi tercih etti. Karadeniz’in doğal güzellikleri arasında vakit geçiren oyuncu, bölgeden çektiği fotoğraf ve videoları takipçileriyle paylaştı.

ÇAY BAHÇESİNDE ÇAY TOPLADI

Döngel, Rize’de yalnızca manzaranın tadını çıkarmakla kalmadı. Çay bahçesine giren ünlü oyuncu, çay filizlerini toplayarak yöreye özgü bu deneyimi yaşadı.

Karadeniz bandanasıyla çay tarlasında poz veren Döngel, gün batımında çektiği kareleri de sosyal medya hesabına taşıdı.

“KARADENİZ’E AŞIK OLDUM”

Tatilinde şelaleleri ve dereleri de gezen Melisa Döngel, Rize’den yaptığı paylaşıma “Karadeniz’e aşık oldum” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımında bölgenin doğal güzelliklerinden kareler de yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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