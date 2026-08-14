Elif Kumal ölümünde yeni detaylar: Aile cinayet şüphesiyle itirazda bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hayatını kaybeden Elif Kumal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara ailesi tarafından yapılan itirazda dikkat çeken yeni ayrıntılar gündeme geldi.

Elif Kumal, 27 Aralık 2025 gecesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yaptığı sırada kaybolmuş, sekiz gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni kendi aracı içerisinde gölette bulunmuştu.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda olayın intihar olduğu değerlendirilirken, Elif Kumal'ın ailesi bu karara itiraz etti. Bandırma Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere Erdek Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan itiraz dilekçesinde, soruşturmanın eksik yürütüldüğü ve olayın cinayet ihtimali yönünden yeterince araştırılmadığı savunuldu. İtiraz dilekçesinde aracın sudan çıkarıldığı andaki fiziksel duruma özellikle dikkat çekildi.

Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal," 27 Aralık 2025 Cumartesi gecesi kardeşimiz Elif Kumal'ın erkek arkadaşıyla gittiği kamp bölgesinden kıskançlık yüzünden yaptıkları tartışma sonucu kaybının haberini aldık. 8. günde cesedini gölde aracının içerisinde bulduk bütün aramalarımıza rağmen. Biz cesedimizin bulunma şeklinden, aracın park konumunda olması, ön iki tekerinin patlak olması, sağ hava yastığının açık olması... Bunları göz önünde bulundurularak yeterli incelenmediğini düşünüyoruz, bilirkişi raporlarının olmadığını düşünüyoruz. Çünkü araç içerisinde kardeşimizin telefonu ve arabanın anahtarı arka koltuğun önündeki plastik ayak konma kısmında bulunuyor. Kardeşimiz aracın arka koltuğunda bulunuyor. Aracın camı yarıya kadar açık ve yüzü koyun şekilde, yani sırt kısmı tavana yaslanmış şekilde bulunuyor. Aracın bulunması incelendiğinde aracın sol ön kapı camı yarıya kadar açık neredeyse. Sağ ön kapıdan perde hava yastıkları açılmış vaziyette. Ön iki tekerlek patlak. El freni çekik, araç park halinde, park konumunda. Bu araç nasıl suya girdi bu şekilde, park halinde nasıl hareket ettirildi? Elif'in arka koltuktan cesedine ulaşılıyor. Elif'in yapı itibarıyla zaten iri yapılı bir kız, yani 85-90 kilo bir kızın o marka model bir araçta arkaya geçişi çok zor. o kiloda birinin açıkçası. Olanların haricinde kardeşimizin akıllı saatiyle ilgili elimizde herhangi bir veriye, kayda asla ulaşamıyoruz, yok. Kalbi ne zaman durdu ya da nerelerde hızlandı? Enis G. isimli şahsın kalp hızı var, hareket hızları mevcut Apple saatinden fakat bizim kardeşimizin hiçbir şekilde bununla ilgili bir araştırma yapılmamış" ifadelerini kullandı

Olayın yeterince incelenmediği öne süren Fatma Kumal, "Bizim kardeşimiz gerek iş çevresi, gerek arkadaş çevresi, aile çevresi tarafından sevilen, neşeli bir kişiliğe sahiptir. İntihar etmesini gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir. Bununla ilgili herhangi bir rahatsızlığı, ilaç kullanmışlığı da söz konusu değildir. Onun haricinde Yavuz A. adlı kişi Enis G.'nin yanında, aynı şekilde araçla aramaya çıktıklarında göl çevresine geldiklerinde Yavuz adlı kişi araçtan indiğinde Enis adlı kişinin inmediğini dile getirmiş. Bunlar kendi ifadelerinde mevcut. Neden araçtan inip de göl çevresinde arama yapmadı? Çünkü biliyordu. İfadelerinde birçok tezatlıklar mevcut. İşte öfke kontrol sıkıntıları olduğu da belli şahsın. Daha önce kardeşimizin evine, kapısına dayanmış bir kişi bu. Bunlar da hep tutanaklar içerisinde yer alıyor. Bunların daha detaylı araştırılmasını istiyoruz biz. Bizim en can alıcı noktamız; Arabanın konumu, araba hangi şartlarda oraya uçtu, akıllı saat verileri neden hala bizim elimizde değil? Bunların bir an önce eksikliklerimizin giderilmesini, dosyamızın açılmasını ve adaletin sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Cep telefonunun paspasın üzerinde, araba anahtarının paspasının üzerinde bulunmasının da ilginç olduğunu kaydeden Fatma Kumal; "Elif'in cesedinin yüzü koyun suya, sırtı tavana gelmiş şekilde bulunması çok anormal bir durum geliyor bize. Biz bunların bilirkişi tarafından da incelenmesini, hangi hızda o suya giriş yaptı, o kadar uzak bir bölgeden nasıl bulundu? Onun haricinde o bölgeye gelen arama ekiplerinden Mustafa Bey, Enis G.'yi tanıyan bir kişi. Onun da yayınlamış olduğu bir yazıda da kendi de söylüyor zaten. Enis'in de aynı bölgeyi tarif etmesi... Bunlar tesadüf olamaz bizim için. Enis nereden biliyordu? O gece kamp alanında bulunan Yavuz isimli şahıs ve Enis isimli şahıs araçla Elif'i aramaya çıktıkları zaman, Yavuz'un araçtan inip göl çevresini arayıp Enis'in araçtan inmemesinin sebebi neydi? İfadelerinde bunlar da mevcut. Bunlar bizi hep kuşkuya düşüren durumlardır. Elif'in akıllı saatinin hiçbir şekilde incelenmemesi, Enis G.'nin akıllı saatindeki nabız verilerinin 184'e kadar çıkması... Ne yaptı, nasıl bir heyecana kapıldı da bu şekilde bu kadar yüksek veriler, kalp krizi geçirecek seviyeye yükseldi? Verileri bir saatten sonra zaten sürekli yüksek seyretmiş. Biz Elif'in de aynı şekilde bu verilerini istiyoruz. Kalbin ne zaman durmuş? Biz bunları görmek istiyoruz ve hakkımız. Kaybımız bizim kaybımız. Hiçbir şüpheye yer vermek istemiyoruz. Biz bunun cinayet olduğunu düşünüyoruz ama intihar ya da kaza olduğunu düşünmüyoruz. Elif dikkatli araç kullanan bir kişi. Biz daha detaylı, daha bilirkişi raporlarıyla bunun hazırlanmasını, bilirkişilerin bu dosyaları incelemesini istiyoruz. Dosyamızın daha hızlı bir süreçte incelenmesini istiyoruz. Davamızda "Kovuşturmaya yer olmadığı" kararıyla dosyamız kapatılmak istendi. Ama tabii biz itiraz süreçlerimizi, tüm haklarımızı kullanıyoruz. İtirazımızı gerçekleştirdik. Yardım talep ediyoruz biz her kuruluştan, herkesten. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Dosyamızın kapanmasını istemiyoruz. Daha detaylı incelenmesini istiyoruz" dedi.

Aile, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Haziran 2026 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasını, soruşturmanın genişletilmesini ve olayın kasten öldürme ihtimali yönünden yeniden araştırılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı