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GÖKBEY, soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı

GÖKBEY, soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, İsveç'in Kiruna bölgesinde gerçekleştirilen soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, İsveç'in Kiruna bölgesinde gerçekleştirilen soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin havacılık alanındaki bağımsızlığını perçinleyen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, İsveç'te test edildi. GÖKBEY, Kiruna bölgesinde 1 ay boyunca devam eden, sivil ve askeri sertifikasyon süreçlerinin en önemli aşamalarından biri olan soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı. İklimlendirme sistemlerinin tekil performanslarının hava aracı seviyesinde değerlendirildiği yer testleri ile İtki, döner kanat ve hidrolik testlerini geçen GÖKBEY, kutup dairesindeki aşırı soğuk hava şartlarında dahi uçuşa hazır olduğunu kanıtladı.

Toplam 60 saatlik uçuş başarıyla tamamlandı

Test süreci boyunca GÖKBEY'in kontrol edilebilirlik ve performans odaklı uçuş testlerinde iniş-kalkış ve uçuş limitlerini belirleyen zorlayıcı manevralar gerçekleştirildi. Testler, hız limitleri ve piste yaklaşım açıları soğuk hava şartları için uygulandı. Havacılık emniyet kriterleri çerçevesinde arıza senaryolarında güvenli uçuş kabiliyeti de başarıyla kanıtlanırken, 176 knots hızında kontrol edilebilirlik testleri icra edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) deneyimli yer personeli, pilot, uçuş test mühendisi, tasarım ve proje çalışanlarının emniyet öncelikli çalışmaları ile -30C'ye varan sıcaklıklarda 600'den fazla tekil test noktası, 60 sorti ve toplam 60 saatlik uçuş başarıyla tamamlandı.

GÖKBEY, ihtiyaç duyulan testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla İsveç'e gönderilmişti

İlk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2018 tarihinde "GÖKBEY" adını verdiği T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri projesinde zorlu bir süreç daha geride kalmış oldu. T625 GÖKBEY, seri üretimi tamamlanan ilk 3 adet GÖKBEY helikopterinin teslimatlarının ardından devam eden geliştirme süreci kapsamında sivil ile askeri sertifikasyon süreci için ihtiyaç duyulan testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla İsveç'e gönderilmişti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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