GMİS yönetici ve temsilci eğitim seminerlerinin ilki yapıldı

GMİS Yönetici ve Temsilci Eğitim Seminerlerinin ilki 8-9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, şube başkan ve yöneticileri ile işyeri temsilcileri katıldı. Genel Başkan Hakan Yeşil ile Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri seminer salonuna girişte temsilciler tarafından "İşte başkan işte sendika", "Madenci sizinle gurur duyuyor" sloganları ve alkışlarla karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seminerin sunuş konuşmasını Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı. Demir şöyle konuştu; "Geçtiğimiz hafta yapılan TÜRK-İŞ 24'üncü Olağan Genel Kurulu, TÜRK-İŞ camiamıza ve tüm işçi sınıfına hayırlı olsun. Umarım bizim istediğimiz ve beklediğimiz tablo ortaya çıkar ve işçi arkadaşlarımızın, emekçilerin kazanımlarıyla iyi bir süreç geçiririz. 1946 yılında kurulan Türkiye'nin en köklü sendikalarından biri olan Sendikamızın hem üyesiyim hem de temsilen buralardayım. Sendikamızın üyesi bulmaktan dolayı her zaman gurur duydum, sizleri temsil etmekten gurur duyuyorum.

Örgütlenme ve eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. hocalarımız sizlere burada bilgiler aktaracak. Bizim de sizlerden beklediğimiz iş yerlerine gittiğinizde bu bilgileri arkadaşlarımıza aktarmanız. Dolayısıyla siz tabandan yukarıya sorun ve sıkıntıları bize anlatıyorsunuz. Gecesini gündüzüne katan, madencinin her derdine ortak olan Hakan Yeşil başkanımız da Ankara'da sizlerle, bizlerle birlikte çözüm üretiyor. Sendikamız çatısı altında sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum."

Tayfun Demir'in konuşması sırasında madenciler "İşte madenci işte sendika", "Madenciler seninle gurur duyuyor" sloganlarını attı.

"Mücadele bilgi ve eğitimle olur"

Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Güçlü bir sendika mücadele ile olur. Mücadele de bilgi ve eğitim ile olur" dedi. Yeşil şunları söyledi; "Biz eğitim seminerimizde daha beraberiz.

Bundan 4 yıl önce çıktığımız bu yolda dedik ki bazı şeyleri değiştirelim; Sendikanın yönünü, vizyonunu değiştirelim. Güçlü bir sendika olalım. İşçisiyle, emekçisiyle birlikte olan, beraber olan, iç içe olan, dertleşebilen sendika yönetimi oluşsun dedik. Çok şükür bunu başardık. Sendikamızın 18'inci Genel Başkanı olarak bana tekrar üst üste ikinci defa görev veren sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Güçlü bir sendika mücadele ile olur. Mücadele de bilgi ve eğitim ile olur. Biz bu eğitimlere göreve geldiğimizden beri niçin önem veriyoruz; İşte bu zorlu yollarda nasıl beraber yürürüz, nasıl mücadele ederiz, sendikamızı nasıl güçlendiririz, birlik ve beraberliğimizi nasıl sağlarız kavgası içindeyiz. Madenci feneri her zaman yanmaya devam ediyor. Çünkü biz Türkiye ekonomisine katkı veren, mücadele eden, yerin yüzlerce metre altında, yer üstünde canla başla çalışan emekçileriz. Tabii bunun da karşılığını almak istiyoruz. Çok iyi bir dönem geçirdik. Çalışma Bakanlığımızla, Enerji Bakanlığımızla iyi ilişkiler kurduk ve yıllardır hak ettiğimiz halde alamadığımız hakların çoğunu bizlere destek veren arkadaşlarımız, büyükleriniz sayesinde, birlikte mücadelemizle çok şükür aldık."

"Türkiye'de kalplerdeki yerimizi aldık"

Madencilerin deprem bölgesindeki kahramanlıklarına değinen Başkan Yeşil, "Depremde hep beraber mücadele ettik. Türkiye'de kalplerdeki yerimizi aldık. Deprem bölgesinde yaptıklarınızı kimse unutmadı, unutmayacak. Ben bu anlamda hepinize deprem bölgelerinde gösterdiğiniz özen ve mücadele için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Aramızda çok değerli hocamız var, eğitimler veren, kitap yazan çok değerli bir hocamız. Bize çok değerli bilgilerini aktaracak. Tayfun başkanının söylediği gibi bu salonlardaki eğitimlerimizi can kulağıyla dinleyin. Sizler temsilcisiniz, yöneticisiniz. Tabii sorumluluklarınız var. Burada edindiğiniz bilgileri bu salonlara gelemeyen tüm iş yerlerindeki arkadaşlarımıza aktarmak en baştaki görevlerinizden biri. Beraber mücadele edersek varız. Birlikte aynı şeyi düşünürsek başarabiliriz. Bu anlamda sorumluluklarımız büyük. Hepinize teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Yeşil'in konuşması sırasında madenciler "İşte madenci işte sendika", "Madenci feneri sönmeyecek" sloganlarını attı. Genel Başkan Hakan Yeşil'in konuşmasının ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin "Türkiye'de Sendikalar ve Sendikal Kavramlar" konulu sunum yaptı, maden işçilerinin sorularını yanıtladı.

Genel Başkanı Hakan Yeşil, Öğretim Üyesi Zengin'e seminerin bir anısı olarak madenci heykeli takdim etti. - ZONGULDAK