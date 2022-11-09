Tarsus'taki gizemli kazıda canları pahasına konuşan iki arkeoloğa, eve giren kişi yanıt verdi

Türkiye'de bir dönemin önemli olaylarından biri olan Mersin'in Tarsus ilçesindeki 'kırmızı ev' veya 'gizemli ev'le ilgili geçtiğimiz günlerde iki arkeoloğun iddiaları gündem olmuştu. Arkeologlar evin altında başka boyuta geçen bir kapı olduğunu iddia ederken, eve giren kişilerden olan 82 Evler Mahallesi Muhtarı İsmet Altunkanat, bahsedildiği gibi bir kapı olmadığını belirterek, "İddialar yalan" dedi. Altunkanat mahalleyle ilgili haber yapılmamasını istedi.

Türkiye'de bir dönemin önemli olaylarından biri olan Mersin'in Tarsus ilçesindeki 'kırmızı ev' veya 'gizemli ev' kazısı ile ilgili son olarak ortaya atılan iddia büyük yankı uyandırdı. Kazıda görev aldıklarını iddia eden iki arkeolog da araştırmacı-yazar Haluk Özdil'e kazıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Arkeologlar, verdikleri bilgileri canları pahasına aktardıklarını ve bu bilgileri verdikten sonra canlarının tehlikede olduğunu ileri sürdüler.

"BAŞKA BOYUTA GEÇMEK İÇİN KAPI VAR"

Arkeologların konuyla ilgili iddiaları şu şekildeydi: "Orada telefonlar kesiliyor, kazı boyunca sorun devam etti. Hala bile aynı sorunu yaşayan insanlar var bölgede. Oranın altıyla ilgili olayı bütün Tarsus biliyor. 12 yıl önce oraya 15 kişilik bir işçi grubu kazı amacıyla giriyorlar. Bunlar görevliler ve bir daha çıkmıyorlar. Kazdıkları yerler açık ama kendileri yok. Cesetleri de yok. Herhangi bir yıkım falan da olmamış. Donuk taş diye bir şey var o bölgede çok bilinen. İşte orada geçit kapısı var dendi, herkes o kapının peşindeymiş öyle duyduk. Başka boyuta geçmek amacıyla kullanılıyor. Ama o boyuttaki varlıkların da buraya geçmesini sağlıyor o kapı. Böyle kapılar sadece dünyaya geçmek için açılmaz."

"5 SENEDİR AKILLARI NEREDEYDİ"

Eve giren insanlardan biri olan 82 Evler Mahalle Muhtarı İsmet Altunkanat ise söz konusu iddialar hakkında açıklamada bulundu. Altunkanat, "Burası 7 Uyurlar Mağarası mı oldu" diye tepki gösterdi. Altunkanat, "82 Evler Mahalle Muhtarı olarak buranın kazı yapıldığından bu yana olan bitenden haberim var. Yani haberim var derken, devletin yaptığı kazı devletin güvencesi altında yapıldı. 1 sene çalışma oldu, kapandı bitti. Şimdi de tutturmuşlar, yalan haberlerle yok adamlar kayboldu. Hayırdır burası Eshab-ı Kehf 7 Uyurlar Mağarası mı oldu. Mağara mıydı burası, millet ziyarete mi gelecek. Böyle şeyler yok, orada telefon da çekiyor, orada insanlar da yaşıyor. Kaç sene geçti, neden şimdi adam kayboldu diyorlar. 5 senedir akılları neredeydi" şeklinde konuştu.