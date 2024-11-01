Üye Girişi
Haberler

Gıyasettin Bingöl, Yaşam Boyu Eğitim Ödülü'nü Kazandı

Gıyasettin Bingöl, Yaşam Boyu Eğitim Ödülü'nü Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da eğitim alanında önemli katkılarda bulunan Gıyasettin Bingöl, Artı Eğitim Dergisi tarafından düzenlenen Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri'nin 11.'sinde Yaşam Boyu Eğitim Ödülü'ne layık görüldü. Bingöl, ödülünü Gazze'deki çocuklara ithaf etti.

Bursa'da ana okulundan üniversiteye kadar hayata geçirdiği eğitim kurumları ile fark oluşturan eğitimci Gıyasettin Bingöl, sektörün prestijli yayın organı Artı Eğitim Dergisi'nin düzenlediği Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri'nin 11.'sinde büyük ödül olan Yaşam Boyu Eğitim Ödülü'ne layık görüldü.

Artı Eğitim Dergisi'nin düzenlediği Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri'nin 11.si İstanbul Sheraton Grand Ataşehir'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. MEB, sektör dernekleri, kurucular, yöneticiler, öğretmenler ve eğitim tedarikçilerinin katıldığı gecede 17 dalda kurum ve yöneticilere ödülleri takdim edildi. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, TÖDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Kalko'nun açılış konuşmaları ile başlayan ödül törenine İstanbul Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, rektörler ve dekanlar katıldı.

Ödülünü Gazzeli Çocuklara İthaf Etti

Gecede, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Yaşam Boyu Eğitim Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'den alan Bingöl, ödülü Gazze'deki İsrail soykırımında yaşamını yitiren ve eğitim hakları elinden alınan çocuklara ithaf ederek başladığı konuşmasında, "Hayatını eğitime adamış biri olarak benim için çok anlamlı bir ödül. Biz, Bursa Sınav Kolejleri, Bursa Çocuk Üniversitesi, Kurs Merkezleri ve Mudanya Üniversitesi ile çok büyük bir aile ve iyi bir takımız. Yaşam Boyu Eğitim Ödülü'nü almamda takımımızın her bireyinin katkısı var. Beni ödüle layık görenlere ve ekibime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son nefesime kadar eğitime hizmet etmeye devam edeceğim" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 Ankara'da hareketli anlar! TBMM binasında intihar girişimi

TBMM binasında intihar girişimi

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Husumetlisine kurşun yağdıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 23. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Ruben Amorim kimdir? Manchester United'ın yeni hocası Ruben Amorim kimdir 2 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, Kova, Oğlak burcu yorumu! 2 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Vergi yüzsüzleri isim sorgulama nasıl yapılır (İSİM – SOY İSİM)? Vergi yüzsüzleri İSİM LİSTESİ 2024! (TAM LİSTE) EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ? 2025 yılında ekmek zammı kaç olacak? Müge Anlı dilendirilen Şirin Elmas Hanilçi bulundu mu? 1 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Youtube neden açılmıyor? Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.