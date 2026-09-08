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Giresunluların topladığı 368 Bin 417 imza TBMM yolunu bekliyor

Giresunluların topladığı 368 Bin 417 imza TBMM yolunu bekliyor
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GESOB Başkanı Ali Kara, Giresun’a İstiklal Madalyası verilmesi amacıyla toplanan 368 bin 417 imzanın TBMM gündemine taşınması çağrısında bulundu.

GESOB Başkanı Ali Kara, Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesi amacıyla toplanan 368 bin 417 imzanın TBMM gündemine taşınması çağrısında bulundu.

Giresun Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklaması yapan Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Giresun'a İstiklal Madalyası ve "Yiğit Giresun" unvanı verilmesi amacıyla toplanan 368 bin 417 imzanın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınması çağrısında bulundu. Giresunluların desteğiyle 30 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan, 1 Mart 2026 tarihinde tamamlanan imza kampanyasında 368 bin 417 imza toplandığını belirten Kara, toplanan imzaların Giresun halkının ortak iradesini yansıttığını söyledi. Kara, imzaların TBMM'ye ulaştırılması, konunun Meclis gündemine taşınması ve ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması amacıyla Giresun milletvekillerine resmi müracaatlarda bulunulduğunu ifade etti.

Aradan geçen süreye rağmen beklenen somut adımların atılmadığını savunan Kara, Giresun milletvekillerine çağrıda bulunarak, "Giresunlular bize, '368 bin 417 imza ne oldu. Bu imzalar milletvekillerine teslim edilmedi mi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne neden taşınmadı. Giresun'un milletvekilleri bu konuda ne yaptı' diye soruyor. Biz de bu soruların cevabını Giresun halkı adına milletvekillerimizden bekliyoruz" dedi.

Kara, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ve Yeni Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in girişimlerine dikkat çekerek, iktidar kanadında bulunan Giresun milletvekillerinden de kamuoyunun beklentisi doğrultusunda somut ve sonuç alıcı adımlar atılmasını istedi. Milletvekillerinin halkın taleplerini Ankara'da dile getirmesi gerektiğini vurgulayan Kara, "Vekilleri halk seçer. Milletvekilleri genel başkanlarının vekili olmak için değil, halkın vekili olmak için seçilirler. Milletvekili halkın sesini Ankara'ya taşımalı, halkın talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirmelidir" ifadelerini kullandı.

Giresun'un Milli Mücadele dönemindeki rolüne ve Kuvayı Milliye mücadelesindeki yerine dikkat çeken Kara, İstiklal Madalyası verilen illeri örnek göstererek, "Samsun almış, Trabzon almış, İnebolu almış, Şanlıurfa almış, Gaziantep almış, Kahramanmaraş almış. Peki, Giresun neden alamıyor?" diye konuştu. Giresun'un İstiklal Madalyası'na kavuşmasının önünde hukuki veya yasal bir engel bulunup bulunmadığının kamuoyuna açıklanmasını isteyen Kara, herhangi bir yasal düzenleme gerekiyorsa bunun için TBMM'de gerekli girişimlerin başlatılmasını talep etti. Kara ayrıca İstanbul Askeri Harbiye Müzesi'nde bulunan Giresun'a ait madalyaların ve tarihi değerlerin en azından Giresun'a kazandırılması için de girişimde bulunulmasını istedi.

Toplanan 368 bin 417 imzanın görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Kara, bunun yalnızca bir madalya meselesi olmadığını belirterek, "Bugün mesele Giresun'un haklarına sahip çıkma meselesidir. Bugün mesele Giresun'un Ankara'da güçlü bir şekilde temsil edilip edilmediği meselesidir. Giresun halkı söz değil, sonuç beklemektedir" dedi.

Giresun milletvekillerine bir kez daha çağrıda bulunan Kara, imzaların TBMM'ye taşınmasını, ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulmasını ve gerekirse milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının ortak bir heyet oluşturarak harekete geçmesini istedi. Kara, "Giresun'un hakkına sahip çıkın. 368 bin 417 imzanın sesine kulak verin. Giresun halkının iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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