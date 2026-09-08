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Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu

Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu Haber Videosunu İzle
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
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Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleşen başkan vekilliği seçimini dördüncü turda AK Parti’li aday Dündar Ziya Gültekin’in kazanmasının ardından belediye binası önünde tansiyon yükseldi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte belediye binasına girmeye çalışan AK Partili yöneticiler, CHP ve Yeni Parti grubunun sert protestolarıyla karşılaştı.

  • Üsküdar Belediye Meclisi'nin 4. tur oylamasında AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçildi.
  • Gültekin'in seçilmesinin ardından AK Partili yöneticilerin belediye binasına geçme girişimi, CHP ve Yeni Parti mensuplarınca yuhalama ve protestolarla karşılandı.
  • Seçim, usulsüzlük, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş'ın yerine başkanvekili belirlemek amacıyla yapıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüzlük, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş’ın yerine başkanvekili seçmek üzere toplanan Üsküdar Belediye Meclisi, 4 turlu zorlu bir oylama maratonuna sahne oldu.

SEÇİM BİTTİ, BİNAYA KOŞTULAR 

Oylamanın dördüncü turunda AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin’in 23 oy alarak Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçilmesinin hemen ardından belediye binası çevresinde ve girişinde hareketli saatler yaşandı. Gültekin’in zaferinin ilan edilmesiyle birlikte AK Partili yöneticiler belediye binasına geçmek istedi. 

CHP VE YENİ PARTİLİLER YUHALADILAR 

Ancak bina girişinde toplanan CHP ve Yeni Parti mensupları AK Partili grubu protesto etti. Yuhalama sesleri ve yükselen tepkiler eşliğinde AK Partili isimlerin belediye binasına koşarak girdiği anlar kameralara yansıdı.

4 TUR SÜREN KRİTİK SEÇİM MARATONU

İçişleri Bakanlığı tarafından Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından saat 09.00’da toplanan belediye meclisinde CHP-Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin’i aday gösterdi.

Seçimde turlar şu şekilde sonuçlandı:

  • 1. Tur: Dündar Ziya Gültekin 21 oy, Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. İki oy geçersiz sayıldı.
  • 2. Tur: Gültekin 22, Çetinkaya 20 oy aldı. Bu turda CHP/Yeni Parti blokundan Gültekin’e 1 oy kaydı.
  • 3. Tur: Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy aldı. CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayına geçen oy sayısı 2’ye yükseldi.
  • 4. Tur: Gültekin 23 oyda kalarak oy çokluğuyla Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği koltuğuna oturdu.
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTevfik Yilmaz:

Milli irade öyle mi ?

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Haber Yorumlarıemin94371@gmail.com:

eee ne oldu şimdi her zaman yenilen yenilgiye doymaz

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Haber YorumlarıRevolver:

Bu mu demokrasi?

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