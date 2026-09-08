Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüzlük, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş’ın yerine başkanvekili seçmek üzere toplanan Üsküdar Belediye Meclisi, 4 turlu zorlu bir oylama maratonuna sahne oldu.

SEÇİM BİTTİ, BİNAYA KOŞTULAR

Oylamanın dördüncü turunda AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin’in 23 oy alarak Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçilmesinin hemen ardından belediye binası çevresinde ve girişinde hareketli saatler yaşandı. Gültekin’in zaferinin ilan edilmesiyle birlikte AK Partili yöneticiler belediye binasına geçmek istedi.

CHP VE YENİ PARTİLİLER YUHALADILAR

Ancak bina girişinde toplanan CHP ve Yeni Parti mensupları AK Partili grubu protesto etti. Yuhalama sesleri ve yükselen tepkiler eşliğinde AK Partili isimlerin belediye binasına koşarak girdiği anlar kameralara yansıdı.

4 TUR SÜREN KRİTİK SEÇİM MARATONU

İçişleri Bakanlığı tarafından Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından saat 09.00’da toplanan belediye meclisinde CHP-Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin’i aday gösterdi.

Seçimde turlar şu şekilde sonuçlandı:

1. Tur: Dündar Ziya Gültekin 21 oy, Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. İki oy geçersiz sayıldı.

2. Tur: Gültekin 22, Çetinkaya 20 oy aldı. Bu turda CHP/Yeni Parti blokundan Gültekin’e 1 oy kaydı.

3. Tur: Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy aldı. CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayına geçen oy sayısı 2’ye yükseldi.

4. Tur: Gültekin 23 oyda kalarak oy çokluğuyla Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği koltuğuna oturdu.

Kaynak: Haberler.com