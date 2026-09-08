Ayhan Bora Kaplan ve 4 polisin rüşvet davasında tüm sanıklara beraat

(ANKARA) - Ankara Emniyeti'nde dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan ile eski Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis memuru Serdar Coşkun'un, Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı rüşvet ve mal bildirimine aykırılık iddialarıyla yargılandığı davada, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin kanaat oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Ankara Emniyeti'nde dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan, eski Asayiş Şube Müdürü Oben Özay, Başkomiser Ercan Karagöz ve polis memuru Serdar Coşkun hakkında Ayhan Bora Kaplan'a rüşvet verildiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Alp Arslan, Oben Özay, Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun katıldı. Bu dosya kapsamında tutuksuz yargılanan ancak Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası kapsamında tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan da duruşmada hazır bulundu.

SAVCILIK BERAAT İSTEDİ

Duruşmada savcılık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmaları için yeterli ve kesin delil bulunmadığı değerlendirilerek tüm sanıkların beraatine karar verilmesi talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar Alp Arslan, Ercan Karagöz, Oben Özay ve Serdar Coşkun, savcılığın beraat yönündeki mütalaasına katıldıklarını belirterek beraatlerini istedi.

KAPLAN: "MURAT ÇELİK VE EKİBİ YARGILANACAK"

Duruşmada savunma yapan Ayhan Bora Kaplan da "33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılanıyorum. Yargılanmama neden olanlar arkamdaki polisler. Bunlar başlattı, Murat Çelik ve ekibi sürdürdü. Maalesef şimdi birlikte yargılanıyoruz. Mutlaka bir gün göreceksiniz Murat Çelik ve saz ekibi yargılanacak, cezalarını çekecekler. Bana sahte dosya yaptılar" dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

"BU DAVALAR TAMAMEN KUMPAS"

Sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından tutuksuz yargılanan sanık Alp Arslan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi. Arslan, "Biz hiç şahsileştirmedik dosyaları. Ben her dönem mal beyanında bulundum. Soruşturmanın başında buna bakılsaydı zaten bu dava açılmazdı. Gelirim ile giderimin orantılı olduğu ortada. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Son sözü sorulan Ayhan Bora Kaplan ise, "Bu dava ve diğer dava tamamen kumpas ve mutlaka aydınlanacak. Siz de görecek ve duyacaksınız. Beraatimi istiyorum" dedi.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Mahkeme, yapılan yargılama sonunda tüm sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kesin kanaat oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanık polis memuru Alp Arslan'ın duruşma sırasında verdiği beyanların çelişkili olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Arslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından duruşma sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Dosya kapsamında Alp Arslan'ın, Ayhan Bora Kaplan'a yaklaşık 250 bin dolar değerinde 7 adet Rolex saat aldırdığı iddiasıyla "rüşvet" suçundan yargılanıyordu. Oben Özay, Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun ise banka hesaplarına mali profilleriyle uyumsuz şekilde yüksek tutarlarda para yatırıldığı tespiti üzerine "mal bildirimine aykırılık" suçlamasıyla yargılanıyordu.

Kaynak: ANKA