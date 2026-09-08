Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi’nde ertelenen başkanvekilliği seçimi dördüncü turda sonuçlandı. AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla başkanvekili seçilirken, CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı. Belediye yönetiminin AK Parti’ye geçmesinin ardından meclis salonunda duygusal anlar yaşanırken, bir belediye meclis üyesi gözyaşlarını tutamadı.
- Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçiminin dördüncü turunda AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla başkan vekili seçildi.
- CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya dördüncü turda 19 oy aldı ve seçimi kaybetti.
- Seçim sonucuyla belediye yönetiminin AK Parti'ye geçmesi üzerine meclis salonunda duygusal anlar yaşandı.
Ertelenen Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçiminin dördüncü turunda AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkan vekili seçildi. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın 19 oyda kaldığı seçimin ardından belediyenin Ak Parti'ye geçmesiyle meclis salonunda duygusal anlar yaşandı.
TUR TUR OYLAMA DETAYLARI
Üsküdar Belediyesi’nde 5 Eylül’de salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen başkanvekili seçimi bugün meclis salonunda yeniden gerçekleştirildi. Toplam 42 meclis üyesinin katıldığı, CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin'in yarıştığı seçim maratonu oldukça çekişmeli geçti.
- Oylamanın ilk turunda AK Partili Gültekin 21, CHP'li Çetinkaya ise 19 oy alırken 2 oy geçersiz sayıldı.
- İkinci tur oylamada Gültekin oy sayısını 22'ye, Çetinkaya ise 20'ye çıkardı. İtiraz edilen oyun bulunmadığı bu turda, mevzuat gereği aranan 31 kişilik salt çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi.
- Üçüncü tur oylamasında AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy, CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Bu turda da aranan 24 kişilik çoğunluk eşiğine ulaşılamayınca dördüncü tur oylamaya gidildi.
DÖRDÜNCÜ TURDA GELEN ZAFER
Seçimlerin dördüncü ve son turunda en çok oyu alan adayın seçilmesi kuralı işletildi. Oylama sonucunda AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçilmeyi başardı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise dördüncü turda da 19 oyda kaldı.
MECLİS SALONUNDA DUYGUSAL ANLAR
Dört tur süren oylama maratonunun ardından sonuçların kesinleşmesi ve Üsküdar Belediyesi yönetiminin AK Parti’ye geçmesiyle meclis salonunda hareketli dakikalar yaşandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir belediye meclis üyesinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.