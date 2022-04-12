Giresun Valiliği Kore Gazisi Kadir Küçük'ün yardım talebine duyarsız kalmadı - Haberler

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Giresun Valiliği Kore Gazisi Kadir Küçük'ün yardım talebine duyarsız kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Giresun Valiliği Kore Gazisi Kadir Küçük'ün yardım talebine duyarsız kalmadı

Giresun'un Görele ilçesinin Gültepe köyünde yaşayan Kore Gazisi Kadir Küçük'ün yardım talebine Giresun Valiliği duyarsız kalmadı.

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele ilçesinin Gültepe köyünde yaşayan Kore Gazisi Kadir Küçük'ün yardım talebine Giresun Valiliği duyarsız kalmadı.

Kore Gazisi Kadir Küçük'ün, "Evim eski, benim imkanım yok. Evim yenilenirse çok sevinirim, yardıma ihtiyacım var" yönünde basında yer alan çağrısının ardından Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından evinde ziyaret edilerek gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kore Gazisi Kadir Küçük, Giresun ili Görele ilçesi Gültepe Köyünde bulunan ikametgahında Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince ziyaret edilmiştir. Gazinin bakımı için aileye her türlü destek verilecektir. istemeleri halinde Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine de yerleştirilebileceği konusunda aileye bilgi verilmiştir. Valimiz Enver Ünlü'nün talimatlarıyla Gazimizin yaşadığı evin ihtiyaç duyulan bazı bölümlerinde bakım onarım yapılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" denildi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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