'Kız çocuğu yapamaz' diyenlere inat tarlada babasının sağ kolu oldu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki inşaat yüksek mühendisi Funda Taş, babasının 40 yıllık çiftçilik tecrübesini mühendislik yetenekleriyle harmanlayarak tarımda verimi artırıyor.

Çifteler ilçesine bağlı kırsal Dikmen Mahallesi'nde, yaşayan 27 yaşındaki mühendis Funda Taş, 3 yıldır babası Ferudun Taş ile birlikte omuz omuza vererek 700 dekar tarım arazisinde modern çiftçilik yapıyor. Bilgisayar başında çalışmak yerine yüzünü güneşe dönüp toprakla ilgilenmeyi seçtiğini belirten genç yüksek mühendis, akademik araştırma ve istatistik yeteneklerini tarlaya taşıyarak ezber bozuyor. Yaklaşık 350 dekar buğday, 350 dekar da ayçiçeği, kabak ve pancar olmak üzere toplam 700 dekar araziyi işleyen Funda Taş ve babası Ferudun Taş, toprağa sevgi ve bilim katıldığında nelerin başarılabileceğini tüm Türkiye'ye kanıtlıyor.

"Mühendislik yeteneklerim tarlada devreye giriyor"

Çiftçiliğin kendisine büyük bir huzur verdiğini ve gençlerin bu sektöre yatırım yapması gerektiğini söyleyen Funda Taş, "İnsan yaşıyla birlikte doğal yaşamın kendisine daha fazla mutluluk verdiğini keşfediyor. Akşam tarlanın başına gelip nefes almayı çok seviyorum. Araştırma yapmayı bildiğim için mühendislik yeteneklerim burada çok devreye giriyor. İşin akademik kısmını takip edip istatistikler çıkarıyorum. Bu da daha doğru kararlar almamızı sağlıyor. Biz iki kız kardeşiz. Babam bana hiçbir zaman 'Sen kadınsın, yapamazsın' demedi, hep arkamda durdu. İleride başka işler de yapsak bu toprakları ekip biçmeye, bu mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" diyerek genç kadınlara ilham veriyor.

"Kızım benim sağ kolum gibidir"

Yaklaşık 40 yıldır toprağı işleyen baba Ferudun Taş ise kızının tarlaya gelmesiyle birlikte işlerin çok daha bilimsel ve kazançlı hale geldiğini gururla anlatıyor. Kızının kendisinin sağ kolu olduğunu belirten baba Taş, şöyle konuştu:

"Kızım benim sağ kolum gibidir. Anlamadığım şeyleri ona soruyorum. O okumuş bir mühendis olduğu için çok daha güzel araştırıyor, öğreniyor ve bana doğru yolu göstererek işi doğru yapmamı sağlıyor. Mesela gübreleme ve sulama konusunda bizim yanlış bildiklerimizi o düzeltiyor. Daha güzel araştırıp beni bilgilendiriyor. Bu yıl onun dediği gibi yapmaya başladım ve başarılı da olduk. Benim erkek çocuğum yok ama kızım benim işimi tıpkı bir erkek çocuğu gibi yapıyor. O da bu işin işleyişini gördükten sonra meraklandı ve daha istekli bir şekilde yapmaya başladı. Son yıllarda yeraltı suları ve kuyular sayesinde sulu tarım daha da çoğaldı. Eskiye kıyasla çok daha bilinçli ve verimli çalışılmaya başlandı, bu da işi daha kazançlı hale getirdi. Ziraat mühendisliği okuyup köye gelerek çiftçilik yapan bir sürü yeğenim ve akrabam var. Eskişehir'e veya başka bir yere gitmiyorlar; gelip burada babalarının işini yapıyorlar. Yaptıkları işten de son derece mutlular." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı