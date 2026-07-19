Kılıç balığını kuyruğundan çekip sahile çıkardı; o anlar kamerada

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir kişi, denizde yüzen kılıç balığını kuyruğundan çekerek karaya çıkarttı. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzme şamandıralarının bulunduğu bölgede bir kişi, denizde yüzen kılıç balığını fark edip, kuyruğundan tutarak sahile çıkarttı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen ekipler, kılıç balığını kuyruğundan çekerek karaya çıkaran kişiyi kısa sürede tespit etti. Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi hakkında, Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 6/2 Numaralı Tebliğ hükümleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı