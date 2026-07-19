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İngiltere, 10 gollü çılgın maçta 68 yıllık rekoru da tarihe gömdü

İngiltere, 10 gollü çılgın maçta 68 yıllık rekoru da tarihe gömdü
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FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup ederek üçüncü sırada tamamladı. Tarihe geçen bu karşılaşma, Dünya Kupası tarihindeki en gollü üçüncülük maçı olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor 1958 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği 9 gollü mücadeleye aitti.

FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi, futbol tarihine geçecek unutulmaz bir gol düellosuna sahne oldu. 

68 YILLIK REKOR TARİHE GÖMÜLDÜ

Fransa’yı 6-4 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan İngiltere, podyuma çıkma başarısı gösterirken yeşil sahada tam 68 yıllık bir rekoru da tarihe gömdü.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLLÜ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

Toplamda 10 golün atıldığı bu tarihi karşılaşma, Dünya Kupası tarihinin en yüksek skorlu üçüncülük maçı unvanını kazandı. Bundan önceki rekor, tam 68 yıl önce, 1958 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği 9 gollü mücadeleye aitti. İngiltere ve Fransa arasındaki bu randevu, turnuvanın da en çok gol atılan müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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