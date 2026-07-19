İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi

Yeni sezon öncesi rotasını Avrupa’nın zirvesine çeviren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu mücadelesiyle resmi olarak sezonu açıyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ GORNIK ZABRZE

Sarı-lacivertliler, 21 Temmuz Salı günü saat 21:00’de Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi Chobani Stadyumu'nda ağırlayacak.

İLK 11 BELİRLENDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Kritik karşılaşma öncesinde teknik direktör İsmail Kartal’ın sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde şekillendi.

KALEDE VE FORVETTE SÜRPRİZ TERCİH

Deneyimli teknik adamın Gornik Zabrze karşısında kalede Mert Günok'a görev vereceği dile getirildi. Savunma hattında; Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan'ın forma giymesi beklenirken, orta sahada ise Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun şans bulacağı aktarıldı. İsmail Kartal, en ileri hatta ise Anderson Talisca'ya forma verecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Mimovic

Orta saha: Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca

Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba, Cengiz Ünder, Cherif