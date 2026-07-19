Trabzon'da Elektrik Direğine Tırmanan Ayı Akıma Kapılıp Öldü
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir ayı, tırmandığı elektrik direğindeki yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı ve hayatını kaybetti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde elektrik direğine tırmanan bir ayı, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı