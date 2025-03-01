Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali'nde Başarı

Bursa'nın İnegöl lçesinde düzenlenen 'Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Finali'nde, Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hafız Muhammed Mustafa Uygur Bilecik'i başarıyla temsil etti.

'Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nın Bilecik etabında birinci olan Mustafa Uygur, toplam 10 ilin birincisinin katıldığı Bölge Finalleri'nde de üstün performans sergiledi. Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Uygun ve onu yetiştiren hocalarını ve ailesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yıldırım, bu tür başarıların, gençlerin dini eğitimdeki gelişimini ve topluma katkılarını gösterdiğini de söyledi. - BİLECİK