Gemlik'ten 47 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Gemlik'ten 47 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Gemlik ilçesinden 47 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Törende aileler de yer aldı ve hac yolculuğunun önemine dair konuşmalar yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 47 Gemlikli hacı adayı dualarla uğurlandı.

Gemlik ilçesi Perşembe pazarı alanında düzenlenen törene, hacı adaylarının aileleri de iştirak etti. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken dualar yapıldı. Törene iştirak eden Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba'da hacı adaylarına hayırla gidip temennisinde bulundu.

Diyanet görevlilerince yapılan konuşmalarda, hac yolculuğunun, Allah'ın misafiri olma yolunda atılmış bir adım olduğu anlatılırken şu cümlelere yer verildi;

"Allah'ın misafiri olmak için yıllarca beklediniz. Kabe'ye vardığınızda vatanımız, milletimiz, ordumuz, polisimiz ve tüm güvenlik güçlerimiz için de dua etmeyi unutmayınız. Yüz yıllarca İslam'ın bayraktarlığını yapan bu necip milletimizin neferleri olarak çıktığınız bu yolda Allah, dualarınızı kabul eylesin. Misafirlik bittikten sonra da hacı olmanın bilinciyle yaşamayı Rabbimiz hepinize nasip eylesin."

Dua edilmesinin ardından yakınlarıyla vedalaşan 47 hacı adayı, gözyaşları ve özlemle kutsal topraklara uğurlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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