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KKTC Feribot Faciası Kurbanı Reyhan Verim Mersin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

KKTC Feribot Faciası Kurbanı Reyhan Verim Mersin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim (55), sevenlerinin gözyaşları arasında memleketi Mersin’de toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim (55), sevenlerinin gözyaşları arasında memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Reyhan Verim'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanına, oradan da Toroslar ilçesinde bulunan Şehir Mezarlığı morguna getirildi.

Reyhan Verim için bugün Şehir Mezarlığında tören düzenlendi. Törene Verim'in yakınlarının yanı sıra, Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve bazı siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Verim'in yeğeni Mert Baykal'ın cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Reyhan Verim'in, kız kardeşi Seyran Kahveci, kuzenleri Oya Oruç ve Ayda Arkalı ile birlikte tatil için Kıbrıs'a gittikleri, dönüş yolunda feribot kazasına yakalandıkları belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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