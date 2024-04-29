Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sokağa indi.

"REFAH BEKLEYEBİLİR, ONLAR BEKLEYEMEZ"

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar. Tel Aviv'deki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polisle göstericiler arasında arbede çıktı.

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Gazze'de 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal etmek isteyen İsrail, insani felaket uyarılarına rağmen, bölgeyi "Hamas'ın son kalesi" olarak nitelendirerek işgalde ısrar ediyor. Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti. Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü. 30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

ABD VE AVRUPA'DA İSRAİL KARŞITI GÖSTERİLER

Öte yandan ABD'nin birçok kentinde bulunan üniversitelerde, öğrenci ve akademisyenler İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki göstermek için eylemlerini sürdürüyor. Avrupa kentlerinde de İsrail karşıtı gösteriler devam ederken son olarak Fransa'nın köklü eğitim kurumlarından Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle gösteri yaptı.