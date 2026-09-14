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Gazze’de yıkımın ortasında çocuklar için gezen sinema

Gazze’de yıkımın ortasında çocuklar için gezen sinema
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İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi’nde gezen sinema, evlerinden uzakta çadırlarda yaşayan çocukları animasyon filmleri, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle buluşturarak kısa süreliğine de olsa bombardıman, kayıp ve yıkımın gölgesinden uzaklaştırıyor.

İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi'nde gezen sinema, evlerinden uzakta çadırlarda yaşayan çocukları animasyon filmleri, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle buluşturarak kısa süreliğine de olsa bombardıman, kayıp ve yıkımın gölgesinden uzaklaştırıyor.

Gazze Şeridi'nde çocukların günlük hayatı, bombardıman sesleri, yıkım görüntüleri ve yerinden edilmenin ağır şartları arasında geçiyor. Evlerinden uzak, çadır kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışan çocuklar, tüm bu zorlu şartlara rağmen oyun oynamaya, eğlenmeye ve çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Ancak savaşın gölgesinde geçen bu hayatın içinde, çocuklara kısa süreliğine de olsa gülümseyebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturuluyor. Bu alanlardan biri de Gazze'de yerinden edilen çocuklara ulaşan "Küçük Kanatlar Sineması" girişimi. Ünlü Filistinli sinemacı Rashid Masharawi tarafından kurulan Masharawi Film Vakfı'nın hayata geçirdiği girişim kapsamında, çadırların bulunduğu alanlara taşınan sinema ekipmanlarıyla çocuklar animasyon filmleriyle buluşturuluyor.

Çocuklar beyaz perdenin önünde küçük gruplar halinde toplanırken, bazıları yere oturarak gösterimi izliyor. Film gösterimlerinin yanı sıra yüz boyama, oyunlar ve geleneksel Filistin dabke dansı gibi etkinlikler de düzenleniyor. Böylece çocuklara, yaşadıkları korku, kayıp ve endişeden birkaç saatliğine uzaklaşabilecekleri bir ortam sunuluyor.

Girişimin sanat yoluyla çocuklara psikolojik ve sosyal destek sağlamayı amaçlıyor

Girişim, film gösterimlerini yalnızca bir sinema etkinliği olarak değil, çocukların oynayabildiği, kendilerini ifade edebildiği ve hayal güçlerini özgürce kullanabildiği daha geniş bir deneyimin parçası olarak ele alıyor. Çocukların kısa süreliğine de olsa günlük yaşamlarının bir parçası haline gelen yıkım görüntülerinden uzaklaşmasını amaçlayan ekip, farklı noktalar arasında hareket etmek ve gösterim ekipmanları için gerekli elektriği sağlamak gibi çeşitli zorluklarla da karşılaşıyor. Organizatörlere göre gezici sinema, 2026 yılı boyunca okullarda, sığınaklarda ve çeşitli toplanma alanlarında gösterimlerini sürdürecek. Girişim, yıl boyunca yarım milyondan fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Projeyi yürüten Masharawi Film Vakfı, girişimin sanat yoluyla çocuklara psikolojik ve sosyal destek sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Vakıf, savaş ve yerinden edilmenin ortasında yaşayan çocukların bulundukları yerlerde oyun oynayabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri ve hayal güçlerini kullanabilecekleri alanlar oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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