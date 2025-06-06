Gazipaşa'da Yeni Cami Açılışı Bayramda Gerçekleşti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Pazarcı Mahallesi, uzun süredir beklediği camiye Kurban Bayramı sabahı kavuştu. Hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen Fatma-Abdullah Kızılateş Camii, bayram namazı ile birlikte kapılarını ibadete açtı.

Caminin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar'ın yaptığı dua ve konuşmanın ardından vatandaşlar camide ilk bayram namazını kıldı. Büyük bir katılımın olduğu açılışta, mahalle halkı manevi bir atmosferde bir araya geldi.

Modernize edilmiş Selçuklu mimarisiyle inşa edilen cami, hem estetik hem de işlevselliğiyle dikkat çekiyor. İki minaresi, geniş son cemaat yeri, kadınlar için ayrılan mahfil alanı ve aynı anda 500 kişiye kadar ibadet etme kapasitesiyle Pazarcı Mahallesi'ne yeni bir soluk getirdi. Cami kompleksinde yer alan modern şadırvan, lavabolar, çocuk bakım odası ve engelli bireyler için özel rampalar, yapının sadece bir ibadet mekanı değil aynı zamanda sosyal bir merkez olmasını sağlıyor.

Açılış programı sonrası açıklama yapan Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, caminin tamamlanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti. Müftü Başar, çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ve caminin resmi açılış töreninin ilerleyen günlerde yapılacağını belirtti.

Fatma-Abdullah Kızılateş Camii, ilk bayram namazında mahalle halkını bir araya getirerek hem ibadet hem de dayanışma duygularının pekiştiği anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. - ANTALYA