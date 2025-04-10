Gazipaşa'da Özel Öğrencilerden Polis Haftası Ziyareti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek polislerle bir araya geldi.

Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Burada İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan tarafından karşılanan özel öğrenciler, ardından makam da özel olarak ağırlandı. Öğrencilerle tek tek sohbet edip, polislik mesleğine dair bilgilendirme yapan Kayhan, ziyaretlerinden dolayı özel öğrencilere teşekkür edip derslerinde başarılar diledi.

Renkli görüntülere sahne olan ziyarette Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından bilgi verilerek; polislerin görevleri, çalışma ortamları ve şartları ile kullandıkları araç-gereç ve ekipmanları öğrencilere aktarıldı. Polis araçlarının da tanıtıldığı etkinlikte öğrencilere ayrıca trafik kuralları, geçit yerleri ve trafikteki diğer önemli hususlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Programın sonunda ise öğrencilerin merak ettiği sorular ekipler tarafından cevaplandırıldı.

Çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir zaman geçiren özel öğrencilere ziyaretin sonunda çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - ANTALYA