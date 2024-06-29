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Gazipaşa'da Koruyucu Aile Farkındalığı Artırıldı

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Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gazipaşa'da '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla stant açılarak, koruyucu ailenin çocuklar için önemi hatırlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde; Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla Cuma Pazarı'nda stant açılarak, koruyucu ailenin çocuklar için önemi hatırlatıldı, vatandaşlar bilgilendirildi.

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Gazipaşa hizmet alanında yapılan etkinlikler kapsamında Cuma Pazarı'nda stant açılarak "Koruyucu Aile Hizmet Modelini" tanıtmaya yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, Gazipaşa halkını bilinçlendirmek için yapılan çalışmalarda, yetkili ekipler tarafından vatandaşlara broşür dağıtılarak, koruyucu aile kavramının önemi anlatıldı.

"Gazipaşa'da henüz koruyucu aile yok"

Günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Alanya Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürü Ahmet Çelik, 23 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanlığının genelgesi ile 30 Haziranın 'Koruyucu Aile Günü' ilan edildiğine dikkat çekerek "Hizmet alanımız içerisinde bulunan Gazipaşa'da koruyucu ailenin tanıtılması, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ve koruma ihtiyacı olan çocuklar ile koruyucu aile hizmetinin tanıtılmasına yönelik Cuma Pazarı'nda hem farkındalık arttırmak hem de tanıtımını yapmak amacıyla stant açıp, bilgilendirme yaptık. Koruyucu aileliğe Gazipaşalılarımızı teşvik etmek, onları bir şekilde biyolojik anne babalarından ayrı olan çocuklarımızın huzurlu ve güvenilir bir aileye, aile ortamında çocuklarımızın gelişmesi, onların karakterlerinin vatana, devlete hayırlı evlatlar olarak yetiştirilmesi için koruyucu aileliğe teşvik etmek istiyoruz. Maalesef Gazipaşa'da hiç koruyucu ailemiz yok. Buradan seslenmek istiyorum Gazipaşalı vatandaşlarımıza; Çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı Koruyucu Aile Birimine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar 735 vatandaşımız hizmet aldı"

Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü Gazipaşa Hizmet Ofisi olarak şu ana kadar 3,4 aylık süreçte ilçede 735 vatandaşın hizmet aldığını dile getiren Müdür Çelik, "1Mart 2024'ten itibaren Kaymakamlık bünyesinde görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımızla hizmet ofisimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetlerimiz alanında engelli ve evde bakım aylığı bağladık. Ekonomik destek ihtiyacı olan vatandaşlarımız ve korunmaya muhtaç olan çocuklarımız ile ilgili işlemler yaptık. Engelli kimlik kartı başvuruları aldık. Yatılı bakım merkezi ve kadın hizmetleri, doğum yardımı, alanlarında vatandaşlarımıza ulaştık. Ayrıca irtibat ofisimizde sürekli danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyoruz. Bireylerimizin devletin hizmetlerinden daha iyi yararlanmalarını sağlamak için İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı Çetiner İş Merkezi Kat 3'te bulunan irtibat ofisimize bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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