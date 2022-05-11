Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: "Birlikte Güç Olursak Problemlerimizi Çözeriz"

GAZİEMİR, İZMİR (ANKA) -

İzmir Sarnıçlı yurttaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın daha önce 800 lira olarak belirlediği rayiç bedelleri 3 bin liraya yükseltmesine karşı "sessiz eylem" yaptı. Eyleme destek veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "İki ay içerisinde 3 kat artış nasıl bir güncellemedir. Birlikte güç olursak problemlerimizi çözeriz. Buraya değer katan, Sarnıç'ı Sarnıç yapan sizlersiniz" dedi.

Bulgaristan başta olmak üzere balkan ülkelerinden ve Anadolu'nun birçok kentinden göç eden vatandaşların yaşadığı Sarnıç bölgesindeki tapu sorunu, 40 yılı aşkın süredir devam ediyor. Bölgedeki 638 parseli rezerv alan ilan ederek metrekare ücreti olarak ortalama 800 lira ücret belirleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nisan ayında yurttaşlara gönderdiği yeni tebligatlarda 3 bin liraya yaklaşan rayiç bedeller istedi. İki ay önce 800 lira olan rayiç bedellerin bugün 3 kat artarak 3 bin liraya yaklaşmasına isyan eden Sarnıçlı yurttaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda sessiz eylem yaparak tepkilerini ortaya koydu. Göreve geldiği günden bu yana Sarnıç'taki sorunun çözümü için mücadele eden, vatandaşlarla buluşan, imza kampanyası ile konunun gündemde kalmasını sağlayan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda konuyu takip eden Başkan Arda da yurttaşlara destek verdi. Oturma eylemi yapan yurttaşlar, yetkililere seslenerek yüzde 300 artan fiyatların bütçelerini aştığını, rayiç bedellerin eski seviyeye geri çekilmesini talep etti. Oturma eyleminin ardından yurttaşlar, fiyatların düşürülmesini talep ettikleri dilekçeyi imzaladı. Dilekçeler ve toplanan imzalar Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

"17 YILDIR BU SORUN NASIL ÇÖZÜLMEZ?"

Göreve geldiği günden bu yana bölgenin tapu sorununun çözümü için mücadele verdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Halil Arda, "Verdiğimiz mücadele sonucunda 638 parsel rezerv alan ilan edilmiş ve ortalama 800 lira civarında rayiç bedel belirlenmişti. Sizler bütçelerinizi zorlasa da bu fiyatlardan evlerinizin arazilerini satın almaya başlamıştınız. Ama bugün geldiğimiz noktada, iki ay önce metrekaresi 700-800 liraya satılan yerler için şimdi 3 bin liraya yaklaşan ücretler talep ediliyor. 700-800 liraları ödemekte bile zorluk yaşayan yurttaşlarımızın, bu rakamları ödeme imkanları hiç yok. İki ayda ne değişti de bu rakamlar 3 katına yükseldi. Bu rakamlar yurttaşlarımızın asla ödeyemeyeceği rakamlar. Bu sorunu çözecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Bu arazileri TOKİ'ye devrediyorlarsa TOKİ'de bu arazileri uygun fiyatlarla size satmalı. 2005 yılından beri 17 yıldır bu sorun nasıl çözülmez? Gaziemirliler niye mağdur olsun. Bayram öncesi gelen 2 bin 800 liralık tebligatlarda niye bayramı acı şekilde geçiresiniz. Bu işin sorumlularının buraya gelip bu konuyu size izah etmesi lazım" diye konuştu.

" İKİ AY İÇERİSİNDE 3 KAT ARTIŞ NASIL BİR GÜNCELLEMEDİR"

İki ay içerisinde talep edilen yüzde 300 oranındaki fiyat artışının kabul edilemeyeceğinin ifade eden Başkan Halil Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak yaptığı açıklama fiyatları güncellediğini söylüyor. Evet, fiyatları güncelleyin ama iki ay önce 800 lira olan bedel bugün nasıl 2 bin 800 lira oluyor. İki ay içerisinde 3 kat artış nasıl bir güncellemedir. Birlikte güç olursak problemlerimizi çözeriz. Buraya değer katan, Sarnıç'ı Sarnıç yapan sizlersiniz. TOKİ buradaki satışlardan kazandığı parayla buraya yatırım yapacak mı? O da yok. TOKİ burada elde ettiği gelirle başka yerde yapacağı yatırımların finansmanını sağlayacak. Sorun çözülene kadar mücadelemiz devam edecek. Bu mücadele yürekli bir şekilde sizinle birlikte en önde yer almaya devam edeceğim."