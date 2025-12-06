Gaziantepli kardeşlerden uluslararası matematik yarışmasında çifte başarı

Gaziantep'te ilkokul ve ortaokul öğrencisi Cihat Arda ve Yusuf Kayra kardeşler, katıldıkları Amerika Matematik Olimpiyatları'nda gösterdikleri üstün performans ve aldıkları madalyalarla Türkiye'yi gururlandırdı.

Miraç ve Zehra Yüceışık çiftinin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları Cihat Arda ve Yusuf Kayra, Amerika Matematik Olimpiyatları'nda gösterdikleri üstün başarıyla Türkiye'nin gururu oldu. Nurel Enver Taner Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Kayra ile Hanifi Şireci İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Cihat Arda, yarışmada birincilik ve üçüncülük derecelerini elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

2 kardeş Singapur'da düzenlenecek olan finallere katılma hakkı kazandı

Uluslararası yarışmada elde edilen bu dereceler sayesinde iki genç yetenek, matematik alanında dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen ve bu yıl Singapur'da düzenlenecek olan finallere katılma hakkı kazandı. Çocuklarının başarısının kendilerini gururlandırdığını ve çok mutlu olduklarını ifade eden Yüceışık ailesi, Türk bayrağını Singapur'da gururla dalgalandırmak istediklerini belirterek bu süreçte destek beklediklerini söyledi.

"Askeri pilot olmak istiyorum ve vatanımı ve milletimi korumak istiyorum"

Katıldığı uluslararası yarışmadan bronz madalya alan ve davet edildiği Singapur'da da Türk bayrağını dalgalandırmak isteyen Cihat Arda Yüceışık, en büyük hayalinin askeri pilot olmak olduğunu belirtti. Cihat Arda Yüceışık, "Matematikle 1. sınıfta ABC'yi öğrendikten sonra eğlenceli ve zevkli olduğunu keşfederek tanıştım. Katıldığım uluslararası matematik yarışmasında şampiyon olduğum için çok mutluyum. Her insan bu şampiyonluğu alamıyor. Ben şampiyonluğu alan insanlar gibi fazla gururluyum ve çok mutluyum. Ailem beni çalıştırdı, bana destek oldu, arkamdan beni destekledi ve sınavlara katılmama yardımcı oldu. İleride askeri pilot olmak istiyorum çünkü vatanımı ve milletimi korumak istiyorum. Şu andan itibaren finale gitmek istiyorum. Singapur'a gidip Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

"Öğretmenim keşfetti, matematiğe başladım, altın madalya aldım"

Öğretmeninin 'matematik çözerken kendisini başka yerlerde hissediyor, çok iyi çözüyor' demesi üzerine matematiğe yönelen ve başarı üstüne başarı yaparak altın madalya kazandığını aktaran Yusuf Kayra Yüceışık, "Ben matematiğe ilk olarak birinci sınıfta öğretmenimin keşfetmesi ve anneme 'bu çocuk matematik sorusu çözmüyor, adeta matematik sorusu çözerken kendisini başka yerlerde hissediyor, çok iyi çözüyor' demesiyle başladım. O günden beri matematikle aram çok iyi. Yarışmalarda ben okul denemelerimde gayet başarılıyım. Fen ve Matematik Olimpiyatları'nda bronz madalya aldım ve bu sayede Vietnam'a gitmeye hakkı kazandım. Ben çıtayı yükselterek de Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya alarak Singapur'da Türk bayrağını dalgalandırmak için davet aldım. Ailem bu konuda bana sürekli destek oldu ve her zaman arkamda oldu. Yarışmaların bazıları kötü geçtiğinde de güzel geçtiğinde de hep yanımda oldular. Ben ileride ASELSAN'da mühendis olup Nobel ödülü kazanmak istiyorum. Şu andan itibaren Vietnam'da ve Singapur'da ben, öğretmenlerim ve arkadaşlarımla beraber Türk bayramımızı uluslararası arenada dalgalandırmak istiyoruz. Bunun için devlet büyüklerimizden bana finansal olarak destek olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Aldıkları ödüllerle daha güzel yerlerle olacaklar"

Uluslararası platformlarda aldıkları ödüller sayesinde daha güzel yerlerle olacaklarına inandığını ve bu süreçte devlet büyüklerinden ve yetkililerden destek beklediklerini belirten baba Miraç Yüceışık, "Çocuklarım bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar, mutlu olduk. Devletimiz ve vatanımız için evlat yetiştiriyoruz. Uluslararası platformlarda aldıkları ödüller sayesinde daha güzel yerlerle olacaklarını düşünüyorum. Bu noktada kendilerine destek olacak büyüklerimizi ve devletimizi bekliyoruz inşallah" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'yi çok güzel bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum"

İki oğlunun büyük başarılara imza attığını ve onların hayalleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Anne Zehra Yüceışık, "Üç tane evladım var. İki oğlum bugün beni çok gururlandırdı. Matematik alanında çok iyi yerlere geleceklerine, Türkiye'yi çok güzel bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum"

Öğrencilerinin elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Vildan Ulaşlı ise matematiğin zor olsa da sevince en zevkli ve en kolay ders haline dönüştüğünü ifade ederek, "Öğrencilerim derslerinde başarılı, disiplinli çalışan, kurallara uyan örnek öğrenciler. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Matematik evet zor bilinen bir derstir ama sevince en zevkli ve en kolay derstir. Zaten hayatımız bir matematiktir. Bunu çözen çocuklar matematikte de çok başarılı olmaktadır" diye konuştu. - GAZİANTEP