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Gaziantep'te Yılbaşı Gecesi İçin 10 Bin Güvenlik Personeli Görev Alacak

Gaziantep'te Yılbaşı Gecesi İçin 10 Bin Güvenlik Personeli Görev Alacak
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yılbaşı gecesi için alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. Toplamda 10 bin personelin sahada olacağı belirtilirken, tüm birimlerin teyakkuzda olacağı da vurgulandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri açıklayarak halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için 10 bin civarında personelin sahada aktif olarak görev yapacağını belirtti.

Yeni yılın güvenli bir şekilde geçirilmesi için tüm yurtta hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber başkanlığında alınacak güvenlik tedbirlerini değerlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi. Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'ın da katıldığı toplantıda yılbaşı gecesi alınacak güvenlik önlemleri ele alındı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yılbaşı gecesi toplamda 10 bin civarında personelinin sahada olacağı belirtildi. Ayrıca, güvenlik risklerine karşı tüm birimlerin teyakkuzda olacağı da vurgulandı.

"10 bin civarında personelimiz mesaide olacak"

Yılbaşı gecesi toplamda 10 bin personelin mesaide olacağını söyleyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "6 bin 144 emniyet ve jandarma personelimiz, 3 bin sağlık personelimiz, 414 itfaiye personelimiz, 112 ve AFAD personellerimizle toplamda 10 bin civarında personelimiz vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu bir şekilde girmeleri için mesaide olacaklar" dedi.

"Yılbaşı gecesi boyunca tüm birimler teyakkuzda olacak"

Yaptığı açıklamada tüm birimlerin yılbaşı gecesi görevi başında olacağını söyleyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmeleri, sağlık hizmetlerinin aksamaması, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, muhtemel olumsuz durumlara karşı müdahale ekiplerinin hazır bulunması, şehirlerarası ve şehir içi yollarda trafik akışının düzenlenmesi amacıyla emniyet ve jandarma birimlerimiz, sağlık birimlerimiz, İtfaiye birimlerimiz, 112 ve AFAD ekiplerimiz yılbaşı gecesi boyunca görevlerinin başında olacaklar" ifadelerini kullandı.

"Yol kontrol uygulamaları devam edecek"

Yol kontrol uygulamalarının yılbaşı boyunca devam edeceğini belirten Vali Çeber, "Jandarma ve emniyet ekiplerimiz ilimiz otoban ve devlet yolu giriş-çıkış noktalarında 30 Aralık tarihinde 24 saat esasına göre yol kontrol uygulamalarına başlamışlardı. Bu uygulama bugün, yani yılbaşı gecesi ile 1 ve 2 Ocak tarihlerinde de devam edecek. Emniyet müdürlüğümüzün yine üç gün süre ile narko-alan uygulaması özellikle gece saatlerinde yoğunlaşarak sürdürülecek" ifadelerine yer verdi.

"40 farklı noktada trafik uygulamamız olacak"

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin olumsuz durumlara karşı hazır bekleyeceğini söyleyen Vali Çeber, 40 farklı noktada da trafik uygulaması olacağını söyledi. Vali Kemal Çeber, "Emniyete bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personelimiz de öğlen saatlerinden gece saatlerine kadar hazır kuvvet olarak, hiç istemeyiz ama muhtelif olumsuz durumlarda müdahalede bulunmak üzere hazır bekleyecekler. Emniyet yaya devriyelerimiz vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, bulvar ve AVM gibi yerlerde kontrol görevlerini devam ettirecekler. İl Merkezinde toplamda 12 farklı noktada sabit yol uygulaması ve 24 saat esasına göre 40 farklı noktada trafik uygulamamız olacak" diye konuştu.

Vali Çeber, emniyet ve jandarma ekiplerinin toplamda 12 dron ile havadan kontrollerin devam ettiği ve jandarma ekiplerinin ise yılbaşı gecesini de içerisine alan toplam dört gün boyunca 24 saat esasına göre kontrol ve devriye uygulamalarını devam ettireceğini söyledi. Diğer yandan jandarma ekiplerinin ise yılbaşı öncesinde sahte alkol üretimi ile ilgili uygulamaları da yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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