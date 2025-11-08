Gaziantep'te Lise Öğrencilerinden Gazze'ye Yardım Kampanyası

Gaziantep'te lise öğrencileri, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'deki akranları için anlamlı bir yardım kampanyası başlattı.

Şahinbey ilçesindeki Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Deniz Feneri Derneği ile "İyilik Okulu Projesi"ni hayata geçirdi. Öğrenciler ve veliler, Gazze'de 120 çocuğun bir yıllık eğitim masraflarını karşılamak için başlattıkları "Bir Günlük Harçlığım Gazze'ye" kampanyası kapsamında okulun girişine ve sınıflara konulan kumbaralara bir günlük harçlıklarını attı.

Haberlerde Gazze'deki çocukların yaşadığı zorlukları gören duyarlı öğrenciler, bu anlamlı kampanya kapsamında kendi aralarında topladıkları Gazze'ye bağışlayacak.

Kardeşlik ve dayanışma sınır tanımadı

Öğrenciler arasında büyük yankı uyandıran kampanyaya ailelerde destek oluyor. Kendi harçlıklarından kesinti yapan öğrenciler, Filistinli akranlarına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Gazze'ye destek amaçlı hayır çarşılarının kurulduğu okulda öğrenciler, kardeşliğin ve dayanışmanın sınır tanımadığını gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) destekli kampanya ile toplanan yardımlar, Gazze'deki eğitim çadırına aktarılacak. Gaziantep'ten uzanan her katkı, bir çocuğun defterine ve geleceğine ışık olacak. Okulda daha önce yapılan kampanyalarda da STK'lar aracılığıyla Gazze için 2 milyon TL destek verildi.

Kumbaralarda biriktirdikleri harçlıklarını Gazzelilere destek olmak için bağışlayan öğrencilerin anlamlı duyarlılığı büyük takdir topladı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla başlatılan bu anlamlı kampanyayı sadece bir günle sınırlı tutmayacaklarını ifade eden okul müdürü İbrahim Halil Güler, Deniz Feneri Derneği ile hayata geçirdikleri "İyilik Okulu Projesi"ne öğrencilerin büyük destek verdiğini söyledi.

"Gazze'de okulumuzun bir şubesini açtık"

Gazze'de 120 çocuğun bir yıllık eğitim çadırı masraflarını karşılamak için kampanyayı sürdüreceklerini ve kampanaya öğrencilerin yanı sıra velilerin de destek verdiğini belirten Güler, "Gazze'de 2023'ten bu yana bir katliam var. Dünyanın gözü önünde Siyonist katil İsrail, hiçbir hak, hukuk ve ahlak tanımadan, kadın, çoluk ve çocuk demeden bir katliam yapıyor. Biz katliam başladığından beri vicdanımızın sesini, çocuklarımızın yüreklerinden çıkan sesi aslında okulumuzda sürekli canlı tutmaya çalıştık. Sürekli gündem ettik. Bazen farklı etkinliklerle farkındalık oluşturduk. Boykot bilincini geliştirmeye çalıştık. Şu anda hamdolsun bir ateşkes sağlandı. Bu süreçte ne yapabiliriz? Artık bundan sonra oradaki yıkımı, oradaki tahribatı nasıl tamir edebiliriz derdine düştük. Bu süreçte Deniz Feneri Derneği ile bakanlığımızın, İyilik Okulu Projesi kapsamında ortak bir çalışma yapmaya karar verdik. Öncelikle 'Bir Günlük Harçlığım Gazze'ye' mottosuyla bir hayır çalışması başlattık. Hamdolsun çocuklarımız Gazze duyarlılığını yine her zamanki gibi çok çok yüksek tuttular. Şimdiye kadar yaptığımız hayır çalışmalarıyla iki milyonu aşkın nakdi tutarı, çeşitli hayır kuruluşlarıyla Gazze'ye ulaştırmaya çalıştık. 'Gazze'de okulumuzun bir şubesini açalım' dedik ve her sınıfımıza da bir iyilik kumbarası koyduk. Gazze'de çadırımız kuruldu. 120 yavrumuzun bir kısmı yetim, bir kısmı öksüz ve yıkıntılar içerisinde bir çadırda eğitim görüyorlar. Biz de inşallah bir yıl boyunca bu kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. İnşallah Gazze'de eğitim faaliyetlerimizi devam ettirmiş olacağız" dedi.

"Bir günlük harçlığımızı Gazze'ye bağışlıyoruz"

Gazze'deki akranlarına destek vermek için bir günlük harçlıklarını Gazze'ye bağışladıklarını belirten öğrencilerden Abdurrahman Ayaz Özkan, "Biz arkadaşlarımızla beraber Gazze için hayır çarşıları düzenliyoruz. Aynı zamanda bir günlük harçlığımızı Gazze'ye bağışlıyoruz. Gazze özgürlüğe ulaşıncaya kadar yardımlarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Kumbaralarda paramızı biriktirip Gazze'ye gönderiyoruz"

Ahmet Akif Küleş ise, "Gazze ve Filistin için para topluyoruz. Çünkü Gazzeliler yıllardır bir zulüm görüyorlar. En azından safımız belli olsun, Gazzelilere destek verdiğimiz belli olsun ve kimin tarafında durduğumuz belli olsun diye her zaman hayırda yarışıyoruz. Kumbaralarda paramızı biriktirip Gazze'ye gönderiyoruz. En yakın zamanda onların güçlenmesini ve Gazze'nin tekrar eski haline gelmesini umut ediyoruz. Bu yüzden de destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP