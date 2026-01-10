Gaziantep'te gençlerden duygulandıran örnek davranış: Soğan aldılar, parasını kameraya gösterip bıraktılar

Gaziantep'te iki genç, kapalı olan mahalle manavından aldıkları soğanın ücretini tezgahın üzerine bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Güvenlik kamerasına yansıyan bu olay, iş yeri sahibinin takdirini kazandı.

Dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesinin Binevler Mahallesi'ndeki mahalle manavına ellerinde ekmek poşetiyle gelen iki genç, manavın kapalı olması nedeniyle ihtiyaçları olan bir adet soğanı tezgahtan aldıktan sonra soğan ve parasını iş yerinin güvenlik kamerasına gösterip parayı da tezgahın üzerine bıraktı. Tezgahın üzerindeki örtüyü kapatan gençler, soğanı poşete koyarak manavdan ayrıldı.

Gençlerin örnek davranışı karşısında duygulandı

Sabah iş yerini açan manav sahibi Murat Özdemir, soğan tezgahında gördüğü 20 TL ile şaşkına döndü. Paranın neden bırakıldığını anlamaya çalışan Özdemir, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Gece iş yerinin kapalı olduğu bir saatte manava gelen iki gencin, tezgahtan bir adet soğanı aldıktan sonra 20 TL para bıraktıklarını gören Özdemir, örnek bir davranış sergileyerek aldıkları bir adet soğanın ücretini tezgahın üzerine bırakan gençlerin bu örnek ve takdir edilen davranışı karşısında duygulandı.

Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen manav sahibi Murat Özdemir, hem şaşırdı hem de duygulandı. Manav sahibi Murat Özdemir, örnek davranış sergileyerek aldıkları soğanın parasını bırakan iki gence ulaşmak istiyor. Gençlerin örnek bir davranış sergilediğini ifade eden belirten Özdemir, gençlere bu örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

"Tüm gençlere örnek olmasını isterim"

İzlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonrası çok duygulandığını ve insanlığın ölmediğini gördüğünü belirten Murat Özdemir, "Sabah dükkan tezgahını kurarken soğanların yanında 20 TL para gördüm. Paranın nasıl geldiğini öğrenmek için güvenlik kamerasından görüntülere baktım. İki tane gencin gece gelip bir tane soğanı alıp parayı da bıraktıklarını gördük. Çok onurlu ve güzel bir davranış olduğu için mutlu olduk. Ailesinin verdiği terbiyenin çocukların kişiliğine yansıdığını ve çok duyarlı bir davranış olduğunu düşündüm. Soğanın bedelinin fazlasını bırakmışlar. Gençler gelsinler ücretlerini takdim edelim. Gençler çok onurlu bir davranış sergilediler. Tüm gençlere örnek olmasını isterim. Çocukların yaptıkları örnek davranışlar beni çok etkiledi. Bir soğanın maddi anlamda değeri yok. Ücretsiz alsalardı da olurdu. Biz zaten yine peşine düşmezdik" dedi.

"Gençleri tebrik ediyorum"

Murat Özdemir'in eşi Hatice Özdemir ise, "Sabah geldik, tezgahlarımızı açıyorduk, örtüyü kaldırdım, altında bir 20 TL buldum. Eşime 20 TL'nin nereden geldiğini sordum. Eşim 'birisi bırakmıştır' dedi. Güvenlik kamerasına baktık, iki gencin soğan aldığını gördük. Bu çocukların örnek davranışı bizim çok hoşumuza gitti. Davranışları güzeldi, kamera görüntüleri hoştu. Davet etmek istedik, bulamadık ve bir türlü ulaşamadık. Gelsinler, tanışalım ve kendilerine ikramda bulunalım, birlikte çay içelim. Bu örnek davranışları için gençlere çok teşekkür ederiz. Böyle gençleri yetiştirmek çok zor ve doğruluktan asla şaşmamışlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu davranışları için çok memnun ve çok mutlu oldum. Bir adet soğanın değerinde bir şey yok ve değerinin çok çok katı üzerinde para bırakmışlar. Çok güzel bir hareket yapmışlar. Gençleri tebrik ediyorum ve böyle gençler yetiştirdikleri için ailelerine de teşekkür ediyorum. Gençlerle mutlaka tanışmak isterim" diye konuştu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde saat 01.47 sıralarında meydana gelen olayda, manavın kapalı olduğu sırada 2 kişinin geldiği görülüyor. Bir süre içeri tezgahlarda soğan arayan gençler, tezgahtan bir adet soğan aldıktan sonra 20 TL'yi güvenlik kamerasına gösterdikten sonra tezgaha bırakıp ayrılıyor. - GAZİANTEP