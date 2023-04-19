Gaziantep'te çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na günler kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara gelenler, yoğunluk oluşturdu. Gaziantep'te bayram alışverişi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Gaziler Caddesi ve Almacı pazarında bayram hareketliliği yaşanıyor. Herkesin cebine uygun alışveriş yapabildiği Gaziler Caddesi'nde renkli alışveriş görüntüleri oluştu. Bayrama son hız hazırlık yapan vatandaşlar giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonyaya yoğun ilgi gösterdi.

Çarşı esnafı Melih Yıldırım bayramdan dolayı çarşıda birkaç gündür yoğunluk olduğuna ve fıstık konusunda pahalılık olmasına rağmen işletmelerden ve vatandaşlardan yoğun bir talep olduğunu belirterek, "Zaman değişmiş olsa da bizim gelenek göreneklerimiz devam ediyor. Bayramdan dolayı son bir haftadan beri baya bir yoğunluğumuz, bir telaşımız var. Yöresel olarak kurabiyelik malzemelerimiz satılıyor, Cevizli sucuklarımız satılıyor, baharat türleri satılıyor. Bayram dolayısıyla bu ürünlerimiz ağırlıklı olarak gidiyor. Aslında geçen seneye oranla baktığımızda birçok üründe fiyat olarak değişiklik var ama fıstıklarda ki fiyat bu dönemde daha fazla arttı. Geçen sene boz fıstığımız 300- 350 TL aralığındayken bu yıl 650- 700 TL aralığına döndü. Çünkü baklava yapımında, çikolata yapımında, katmer yapımında ve çerez olarak ikram gibi birçok çeşitlilikle sunulduğu için fıstığa olan talep çok fazla. Talep bir tek Gaziantep'le sınırlı kalmıyor. Farklı illere, farklı ülkelere de gidiyor" dedi.

Gaziantep'te yaşanan deprem dolayısıyla kentin her bölgesinde üzüntüden yaşanan bir boşluk oluştuğunu ve bayram telaşıyla bu boşluğun yerini kalabalığın aldığını vatandaşların bayram telaşında olduğunu belirten tatlıcı Yusuf Kurt, "Gaziantep'in en yoğun çarşısı olarak adlandırdığımız, giyim ve gıda üzerine hareketli olan bir semttesiniz. Çarşıda son 2 gündür bir hareketlilik var daha öncesinde sakindi. Ramazandan dolayı hem geçirdiğimiz o üzüntülü, zor günleri yaşadığımız depremden dolayı çok boşluk vardı. Yeni yeni hareketleniyoruz. Bayrama birkaç gün kala arefe şerefe gününe yaklaştıkça çarşıdaki yoğunluk ve hareketlilik artıyor, alışverişler artıyor. İnsanlar kendini psikolojik olarak rahatlatmak için, alışveriş yaparak çocukları mutlu edip bayramını en güzel şekilde kutlayabilmek için çabalıyor. Bizlerde bayramda herkesi sevindirmeye çalışıyoruz. Bayramlardan dolayı çarşıda herkeste bir telaş ve bir hareketlilik olduğu gibi bizde de tatlı çeşitlerinde hareketlilik var" diye konuştu. - GAZİANTEP