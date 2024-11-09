Gaziantep'te Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86.yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir dizi etkinlikte Atatürk anıldı. Öğrenciler tarafından Atatürk'ün yaşamından kesitlerin sunulduğu oratoryo ve drama izleyenleri adeta hüzünlendirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir dizi etkinlikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Düzenlenen törene Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul idareci ve öğretmenlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliklerinin hafta boyunca GKV Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında devam ettiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

"10 Kasım Atatürk'ü anma değil anlama günüdür"

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören GKV Özel Okulları çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet yaptığı konuşmasında bugün Mustafa Kemali anmak için sıradan bir gün değil, bugün Mustafa Kemal' i daha iyi anlamak, Mustafa Kemal gibi ileri görüşlü bir vatansever olabilme günü olduğunu ifade ederek, "Bugün Mustafa Kemal' in fikirlerini, emel ve gayretlerini bir kez daha hatırlamak, Ata'mıza minnet sunmak, Ata'mızın emanet bıraktığı istiklal ve Cumhuriyet' e daha sıkı sarılma günü. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" diyen Mustafa Kemal Atatürk; o çok sevdiği vatan topraklarının sinesine kavuşmuştur. Lakin onun fikirleri, hayal ve özlemleri, ilke ve gayreti, hedef ve arzuları yaşamakta; sonsuzluğa ermektedir. Cumhuriyet ve bağımsızlık, onun bu vatana ve ulusa en büyük eseri, hediyesidir. Bu sebeple Atatürk asla ölmeyecek, kalbimizde yaşamaya devam edecektir. Ulu Önderimiz, sadece bir milletin değil tüm insanlığın evladı, karanlığın karşısına dev gibi çıkan bir umut ışığıdır. Mustafa Kemal Atatürk' ü anlamak; onun yüzünü görmek değil, fikir ve emellerini anlayabilmektir. Gaziantep Kolej Vakfının, yolunu Atamızın ışığı ile aydınlatan kıymetli evlatları, milli egemenlik ve medeniyet yolunda; durmak, dinlenmek yoktur. Çalışmak, öğrenmek, öğrendiklerini hayata geçirmek, kalkınmak ve doğruluktan ayrılmadan başarılı olmak vardır. Unutmayınız ki vatan sevgisi, vatana hizmet ile ölçülür. ve siz, ömrünü vatan uğruna hizmet etmekten yılmayan Mustafa Kemal Atatürk'ün, gençleri olduğunuzu asla unutmayınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Öğrenciler Atatürk için sahne alarak izleyenleri duygulandırdı

Yapılan konuşmaların ardından GKV Özel Ortaokulu öğrencileri günün anlam ve önemine yönelik çeşitli şiir ve kompozisyonlar seslendirirken Atatürk'ün yaşamından kesitlerin sunulduğu belgesel büyük ilgi gördü. GKV'li öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryoda ise Gazi Mustafa Kemal'in küçüklüğünden itibaren yaşamından birçok kesitler öğrenciler tarafından sahnelenirken okul korosunun seslendirdiği Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan mini konser de izleyenleri duygulandırdı. - GAZİANTEP