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Gaziantep'te 400 Aileye Sıcak Yemek Yardımı

Gaziantep'te 400 Aileye Sıcak Yemek Yardımı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, kaymakamlık tarafından yürütülen sosyal yardımlaşma projesi kapsamında 400 ihtiyaç sahibine her gün sıcak yemek ve ekmek ulaştırılmaktadır. Proje, yaşlılar, engelliler ve maddi durumu yetersiz olan ailelere yönelik olarak yürütülüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde sosyal yardımlaşma faaliyetleri kapsamında her gün düzenli olarak 1 öğün sıcak yemek ve ekmek ilçede belirlenen 400 ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından özellikle yaşlılar, engelliler ve maddi durumu yetersiz olan ailelere yönelik yemek yardımı projesi yürütülüyor. Hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Orhan Behçet ve personeller eşliğinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor.

Kaymakam Özgür İşçimen bu tür projelerle toplumdaki dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Evlerinde ziyaret ettiği ihtiyaç sahiplerinin taleplerini de dinleyen Kaymakam Özgür İşçimen Vakıf Müdürü Orhan Behçet'e, ihtiyaç sahiplerimizin taleplerine göre sıcak yemek yapılması talimatı verdi.

Öksüz-yetim, engelli, hasta ve yaşlı kişilerin evlerine ulaştırılan sıcak yemeklerin, yardıma muhtaç kişilerin soğuk kış günlerinde içini ısıtan bir uygulama olduğunu belirten Kaymakam Özgür İşçimen, "Çok sayıda kişinin dua ettiği bu proje, benim de vicdanen en rahat olduğum projemizdir. İlçemizdeki öksüz-yetim, engelli, yaşlı yardıma muhtaç yalnız yaşayan yemek yapacak durumu olmayan vatandaşlarımıza, vakfımızın imkanları ile her gün üç çeşit sıcak yemek, haftada bir gün de et ve tavuk döner ile meyveden oluşan sıcak yemeklerimizi evlerine gönderiyoruz. Evde yaşayan kişi sayısına göre aşevimizde hijyen ortamda aşçı ve personellerimiz tarafından hazırlanmış her gün üç çeşit sıcak yemeği evlerinin kapısında kendilerine teslim ediyoruz" dedi.

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin içini ısıtmaya devam edeceğiz"

400 aile ile başlattıkları projeyi ilerleyen zamanlarda arttıracaklarını aktaran Kaymakam İşçimen, "Aşçımız ve personellerimiz tarafından hazırlanan sıcak yemeklerimiz son derece lezzetli yapılmaktadır. 400 aile ile devam eden sıcak yemek uygulamamızı vakfımızın imkanlarınca ileriki zamanda arttırmayı planlıyorum. Sıcak yemek ikramımız ile devletimizin sıcak yüzünü ihtiyaç sahibi ailelerimize gösteriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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