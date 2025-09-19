Gazi Akbaş: 'Gazi olmak, bayrağın dalgalanması uğruna ömründen ömür vermektir'

Sağlık Bakanlığı, Gaziler Günü vesilesiyle Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir program düzenledi. Gazi Ahmet Akbaş, "Gazi olmak, vatan toprağına bedeninden bir parça bırakmak, bayrağın dalgalanması uğruna ömründen ömür vermektir" dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Atatürk'e gazilik ünvanının verilişinin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta etkinlikler düzenleniyor. Sağlık Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir program düzenledi.

"19 Eylül, gazilerimize gösterilen saygının sembolüdür"

Programın açılış konuşmasını yapan Başhekim Engin Koyuncu, gazilerin Türk milleti için vazgeçilmez bir parça olduğunu belirterek, "19 Eylül, Türk milletinin kahraman evlatlarının canı pahasına bu toprakları vatan kılışının, fedakarlığın, cesaretin ve onurun günüdür. 19 Eylül, Türk milletinin kahraman evlatlarının canı pahasına bu toprakları vatan kılışının, fedakarlığın, cesaretin ve onurun günüdür. Aynı zamanda bu tüm gazilerimize gösterilen saygının, vefanın ve minnettarlığın sembolüdür. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan vatan toprakları, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin armağanı ve emanetidir. Millet olarak bugün birlik ve beraberlik içinde özgür biçimde yaşıyorsak, yurdu için canını ortaya koymaktan çekinmeyen sizlerin eseridir. Yazdığınız destanlar ile Türk milletinin hafızasına kazınan adlarınız, sonsuza kadar yaşayacak ve cesaretiniz, karşılaşılacak tüm olumsuzluklarla mücadelede bizlere güç ve ilham vermeye devam edecektir. Hatıralarınızı yüceltmek, gazi olarak verdiğiniz hayat mücadelesinde sizlere sahip çıkmak, yanınızda olmak, milletimizin ve devletimizin tarihine ve değerlerine bağlılığının bir ifadesidir ve bizim en önemli vazifemizdir. Sizlere minnettarız. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, siz kahraman gazilerimizin şahsında hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

"Gazi olmak, bayrağın dalgalanması uğruna ömründen ömür vermektir"

Gazi Ahmet Akbaş de yaptığı konuşmada gazi olmanın sadece cephede kazanılan bir ünvan değil, aynı zamanda Türk milletinin yüreğinde kazanılan bir onur olduğunu belirterek, "Tarihimizin şeref sayfalarına altın harflerle yazılmış 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle bir aradayız. Bugün, sadece bir anma değil; aynı zamanda vatan uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyanların hatırlandığı, minnetle yad edildiği, geleceğe örnek bırakıldığı çok özel bir gündür. Gazilik, bu topraklarda hiçbir makamla ölçülemeyecek kadar yüce bir mertebedir. Çünkü gazi olmak, vatan toprağına bedeninden bir parça bırakmak, bayrağın dalgalanması uğruna ömründen ömür vermektir. Gazi olmak, yalnızca cephede kazanılan bir ünvan değil; aynı zamanda milletin kalbinde, hafızasında ebedi yer bulan bir onurdur. 19 Eylül, Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazilik' ünvanının verildiği gündür. Bu gün aslında bir milletin kahramanlarını unutmadığını, onlara minnetle bağlı olduğunu ilan ettiği gündür. Bizler de bugün aynı ruh ve inançla burada toplanmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programa Sağlık Bakanı Yardımcısı Nurullah Okumuş, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Başhekim Dr. Engin Koyuncu, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Program, açılış konuşmalarının ardından bando konseri, halk oyunu gösterisi ve mehter konseriyle son buldu. - ANKARA