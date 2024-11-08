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Fırat Üniversitesi'ne Yapay Zeka Alanında Büyük Ödül

Fırat Üniversitesi'ne Yapay Zeka Alanında Büyük Ödül
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Fırat Üniversitesi, Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi 2024'te, 2023 yılında TÜBİTAK ile en çok yapay zeka projesi üreten üniversite ödülünü kazandı. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversitenin bilimsel katkılarının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen "Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi 2024'te, Fırat Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı. Üniversite, "2023 yılında TÜBİTAK ile en çok yapay zeka projesi üreten üniversite" ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan Fırat Üniversitesi, yapay zeka ve savunma sanayiine yönelik araştırmalarındaki yenilikçi yaklaşımını ve yüksek bilimsel katkılarını bir kez daha kanıtladı. Fırat Üniversitesinin TÜBİTAK ile yürüttüğü projelerde elde ettiği başarı Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki gelişimine sağladığı desteğin de bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen ve savunma sanayiinde yapay zekanın konuşulduğu zirvede, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün gibi önemli isimler yer aldı. Zirveye Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

"2023 Yılında TÜBİTAK ile en çok yapay zeka projesi üreten üniversite" ödülü anons edilirken sahneye Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş davet edildi. Rektör Prof. Dr. Göktaş ödülü YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün'den aldı.

Ödül töreninin ardından açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi'nde böylesine önemli bir ödüle layık görülmekten büyük onur duyuyoruz. Fırat Üniversitesi olarak, 2023 yılında TÜBİTAK ile gerçekleştirdiğimiz yapay zeka projeleriyle bu ödüle ulaşmış olmamız, üniversitemizin bilimsel araştırma gücünü ve milli teknolojimize sunduğumuz katkıyı somut bir şekilde göstermektedir. Türkiye'nin bağımsızlığını ve teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırmak için başlatılan Milli Teknoloji Hamlesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, yalnızca üniversitemiz adına değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği adına da büyük bir anlam taşıyor. Bizler, savunma sanayiinde yüksek teknolojili çözümler geliştirme ve milli yapay zeka projelerine katkı sağlama misyonumuzu sürdüreceğiz. Fırat Üniversitesi, yapay zeka alanındaki yenilikçi araştırma ve projeleriyle yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TÜBİTAK başta olmak üzere tüm iş birliği yaptığımız kurumlara teşekkürü borç biliyoruz. Fırat Üniversitesi olarak, bilime ve teknolojiye yaptığımız katkılarla ülkemizin uluslararası alandaki gücünü artırmayı ve savunma sanayiinde daha ileri noktalara ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm bu projelerde emeği geçen akademisyenlerimizi, idari personellerimizi ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, açıklamasının sonunda Fırat Üniversitesinin yüksek teknolojili projelerde öncü olmaya devam edeceğini vurgularken, gelecekte de üniversite olarak savunma sanayii ve yapay zeka alanında etkin rol oynayacaklarını belirtti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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