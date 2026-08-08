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Fransız aktivist Türkiye'de Müslüman oldu: Yusuf Selahattin

Fransız aktivist Türkiye'de Müslüman oldu: Yusuf Selahattin
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Filistin'e destek konvoyuna Fransa'dan katılan Sebastian Michelot, Türkiye'de etkilenerek Müslüman oldu ve Yusuf Selahattin adını aldı. İsrail'i boykot edeceğini ve Filistin davasına destek vereceğini söyledi.

Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Bosna-Hersek'ten Batı Şeria'ya doğru yola çıkan Filistin Konvoyu'na Fransa'dan katılan Sebastian Michelot isimli aktivist, Türkiye'de müslüman olduğunu açıkladı. Aktivist, Yusuf Selahattin ismini aldığını belirtti.

20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, Filistin'e destek amacıyla Bosna-Hersek'ten yola çıktı. Türkiye üzerinden güzergahına devam eden konvoy, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine ulaştı.

Konvoya Fransa'dan katılan Sebastian Michelot, Türkiye'de bulunduğu sırada müslüman aktivistlerden etkilendiğini ve İslam dinini benimseme kararı aldığını söyledi. Şehadet getiren Sebastian, bundan sonra Yusuf Selahattin ismini kullanacağını ifade etti.

Siverek'te tercüman aracılığıyla İHA muhabirine konuşan Yusuf Selahattin, müslüman olma kararına ilişkin, "Müslüman olma kararını aldım. Çünkü müslüman olmak zaten insan olmak demektir. Özellikle Türk halkı arasında bunu çok iyi hissettim. Buraya geldiğimde şunu fark ettim ki zaten ben uzun zamandır müslüman gibi yaşıyorum. Bu nedenle müslüman oldum" dedi.

"Filistin davasına daha fazla destek vermem gerektiğini düşündüm"

Filistin konusuna ilgisinin nasıl başladığı sorusunu yanıtlayan Yusuf Selahattin, "Savaştan bir süre önce Filistin davasını araştırmaya başladım. Gazze'den sonra Batı Şeria'da İsrail'in yaptıklarından sonra bu davayla daha fazla ilgilenmeye başladım. Oradaki zulüm ve soykırımı gördükten sonra kendi kendime, 'Benim bu davaya daha fazla destek vermem lazım' dedim. Devam edeceğim, elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

"Boykot çağrısı yapmaya devam edeceğim"

Fransa'ya döndükten sonra Filistin konusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirten Yusuf Selahattin, "Fransa'ya döndükten sonra kesinlikle elimden geleni yapmaya devam edeceğim. İsrail'i boykot etmeye devam edeceğim. Oradaki insanları ve çevremi boykot etmeleri için çağrı yapacağım. İlerideki tüm konvoylara katılıp bunu en üst düzeyde tutmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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