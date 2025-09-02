Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Filistin davasına verilen destekten dolayı Arıkan'a teşekkür eden Mustafa, "İnşallah en kısa zamanda sizlerle Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız" dedi. Arıkan ise Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu için "Eminim ki birçok ülkenin, birçok birleşmiş ülkeler grubunun, teşkilatların başaramadığını bu sivil inisiyatif başaracaktır" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'deki 10 yıllık görev süresi dolan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, veda ziyareti kapsamında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Saadet Partisi Yurt Dışından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya da hazır bulundu. Söz konusu ziyarette, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve Gazze'deki soykırım ele alındı. Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Filistin halkının haklı mücadelesinin sonuna kadar arkasında olduklarını vurguladı.

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan ile Yaser Arafat'ın birlikte verdiği mücadelenin, bugünkü motivasyonlarının kaynağını oluşturduğunu belirten Arıkan, zor şartlar altındaki Filistin halkının mücadelesinin zaferle sonuçlanacağı, özgür Filistin devletinin tüm dünya tarafından tanınacağı yönündeki inancının tam olduğunu vurguladı.

"Hedef sadece Gazze değil"

İsrail'in hedefinin sadece Gazze olmadığını kaydeden Arıkan, "Dünya ülkeleri, şunu zannediyor: 'Gazze düşerse Siyonist çeteler duracaklar.' Onların yeni hedeflerinde Bağdat var, Şam var, Tahran var, Ankara var. Hatta Londra var. En nihayetinde ben bu Siyonist çetelerin Washington'a kadar bu tehditlerini devam ettireceğini ve bu işgallerini devam ettirecekleri iddiasıyla hareket edeceklerini düşünüyorum. Umarım yakın bir zamanda ABD başta olmak üzere İsrail'e destek veren ülkeler, bu desteklerini çekerler ve biz de Türkiye olarak şanımıza yaraşır, durduğumuz yere yaraşır bir duruş ortaya koyarak, özgür Filistin'in kurulduğu günleri göreceğiz inşallah" değerlendirmesini yaptı.

"İnsani yardım filosu Gazze yolunda"

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye onlarca gemiyle insani yardım götürmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na ilişkin bilgi veren Arıkan, "Bu hafta içerisinde İspanya'dan ve Tunus'tan hareket edecekler. Biz de Türkiye'de Saadet Partisi olarak hem bu gemilerin kalkmasıyla alakalı gerekli hazırlıkların yapılması için hem de insan kaynağı noktasında çalışma içerisinde olduk. Eminim ki birçok ülkenin, birçok birleşmiş ülkeler grubunun, teşkilatların başaramadığını bu sivil inisiyatif başaracaktır. Gazze'deki abluka delinecek ve oradaki insanlar en azından şu an için öncelikle yaşamış oldukları açlığı aşacaklar. Sonrasında da özgürlük mücadelelerine kaldıkları yerden devam edip en yakın zamanda da şanlı direniş zafere ulaşacaktır" dedi.

"Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız"

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ise görevde bulunduğu 10 yıl içerisinde Türk halkının Filistin'i ne kadar sevdiğine şahit olduğunun altını çizdi.

Merhum Necmettin Erbakan'ın tarihi rolüne vurgu yaparak Saadet Partisi'nin her zaman kendilerine destek olduğunu belirten Büyükelçi Mustafa, "Bu yüzden size teşekkür etmek bizim görevimizdir. Filistin olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Siyonist çeteler sürekli Filistin halkına savaş açmaktadır. Amerika'dan ve birçok yerden destek almaktadır. Bütün acılara, sıkıntılara, çilelere rağmen hiçbir zaman pes etmedik, kırılmadık. Bu davayı sizin davanız gibi görüyorsunuz. Her şeye rağmen inanıyoruz ki inşallah en kısa zamanda sizlerle Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ